Новости Софт 24.04.2026

Повсюду агенты: Microsoft запускает "vibe working" в Word, Excel и PowerPoint

Шадрін Андрій

Microsoft разворачивает новый «Режим агента» (Agent Mode) внутри приложений Office, таких как Word, Excel и PowerPoint. Ранее описанный Microsoft как «vibe working», Agent Mode — это более мощная версия опыта Copilot в Office, которую Microsoft пытается продать бизнесу.


Новый Agent Mode разработан для лучшего выполнения команд и редактирования в документах, электронных таблицах и презентациях. Microsoft внедряет эти новые функции Copilot как стандартный опыт для подписчиков Microsoft 365 Copilot и Microsoft 365 Premium, также они доступны в планах Microsoft 365 Personal (Персональный) и Family (Семейный).

«Когда мы впервые выпустили Copilot, базовые модели были недостаточно мощными, чтобы использовать Copilot для управления приложениями. Это означало, что Copilot был пассивным партнером в документах: он мог отвечать на вопросы, но не справлялся, когда его просили принять меры непосредственно на холсте», — признается Сумит Чаухан, корпоративный вице-президент группы продуктов Office в Microsoft.

Вы сможете наблюдать за работой ИИ-агента Copilot в режиме реального времени благодаря боковой панели, которая показывает каждый шаг, который Copilot делает в документе. В Excel он может вносить изменения непосредственно в рабочую книгу, добавляя формулы или таблицы.

«За последний год модели сделали значительный скачок в выполнении инструкций, рассуждении и общем качестве, и теперь они лучше справляются с надежным выполнением многоэтапных редактирований без потери ваших намерений», — говорит Чаухан.

Agent Mode в PowerPoint также может обновлять существующие презентации свежей информацией и сохранять стили шаблонов, которые используют компании. Фактически «режим агента» превращает Copilot из текстового помощника в полноценный «операционный слой» для работы с документами.


«Vibe Working вводит новую парадигму сотрудничества человека и агента. Речь идет о создании бесшовного, разговорного опыта, где ИИ-агенты работают бок о бок с пользователями для решения сложных задач, освобождая профессионалов для сосредоточения на стратегии и креативности». — говорится в официальном блоге TD SYNNEX (партнер Microsoft) о запуске Agent Mode.

Одной из самых интересных технических деталей является внедрение системы выбора моделей. Теперь организации могут выбирать, на базе какой нейросети будет работать их агент — например, использовать новейшие модели OpenAI (включая версии GPT-5) или варианты Claude от Anthropic (Anthropic. Это позволяет настроить «вайб» работы под конкретные задачи: например, использовать Claude для сложного креативного письма или GPT для точного анализа данных в Excel.

«Agent Mode позволяет ИИ планировать многоэтапные рабочие процессы, выполнять редактирование непосредственно на холсте и выводить последовательность промежуточных шагов на боковую панель, чтобы пользователи могли наблюдать, останавливать или отменять изменения». — пишет технический обзор Let’s Data Science от 23 апреля 2026 года.

Кроме того, Microsoft интегрировала в Agent Mode систему «обоснования через веб-поиск» (web-grounded search). Это означает, что во время редактирования документа агент может самостоятельно выходить в интернет, чтобы проверить актуальные факты, найти статистику за 2026 год или добавить цитаты из официальных источников, сразу вплетая их в текст или презентацию.

Изображение: Microsoft / The Verge

Вся последовательность действий отображается в реальном времени, что позволяет пользователю нажать «паузу» или «отменить», если он видит, что ИИ начал менять структуру документа не в том направлении.

Источник: The Verge

