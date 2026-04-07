Google готовит секретную ИИ-утилиту для мгновенной обработки мыслей

Технологический гигант Google работает над новым амбициозным проектом в сфере персональной производительности, который должен выйти далеко за пределы привычной записи голоса. По данным утечек, компания разрабатывает приложение под кодовым названием «Eloquent», которое станет частью обновленной экосистемы «AI Edge«. Главная особенность новинки — полная автономность и использование мощностей локального искусственного интеллекта для структурирования информации в реальном времени.





В отличие от стандартных облачных сервисов, «Eloquent» полагается на архитектуру «AI Edge», которая предполагает обработку данных непосредственно на устройстве пользователя. Это стало возможным благодаря интеграции облегченных моделей семейства Gemini, таких как Gemini Nano в Android-смартфонахчто позволяет достичь минимальной задержки и высокого уровня приватности. Приложение сможет не только транскрибировать речь, но и автоматически выделять ключевые тезисы, создавать списки заданий и даже предлагать контекстные ответы, основываясь на услышанном.

Технически «Eloquent» является эволюционным шагом по сравнению с тем, что мы видели в обзоре приложения Google Recorder. Новая утилита будет тесно интегрирована с ядром операционной системычто позволит ей взаимодействовать с календарем, почтой и мессенджерами без необходимости переключения между окнами. Особое внимание уделяется оптимизации под процессоры серии Tensor, где развитие NPU в современных чипах позволяет выполнять сложные операции свертки и анализа текста без значительной нагрузки на аккумулятор.





Одним из приоритетов разработки является безопасность. Поскольку все вычисления происходят «на краю» (edge computing), личные разговоры и конфиденциальные идеи не передаются на серверы Google. Этот подход кардинально меняет представление о том, как ИИ и приватность взаимодействуют в 2026 году, делая технологию доступной даже в офлайн-режиме. Ожидается, что «Eloquent» станет одной из ключевых фишек будущего релиза Android 17и новых функций системы, предлагая пользователям бесшовный опыт управления знаниями.

Хотя официальной даты релиза пока нет, фрагменты кода в сервисах Google намекают на стадию закрытого бета-тестирования. Успех проекта может привести к тому, что традиционные методы нотирования уйдут в прошлое, уступив место интеллектуальным ассистентам, которые «понимают» контекст каждой сказанной фразы.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Android Authority