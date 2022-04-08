В Японии создают мангу про Призрака Киева

На Commitia №140 представят мангу про «Призрака Киева» — пилота-аса, сбившего более 21 вражеского самолета и, скорее всего, является городской легендой.

«Это манга, в которой будут российские ВВС. Внезапно атакующие зенитные ракеты, «Стингеры» и… смогут ли ВВС россии за 48 часов захватить господство в воздухе над Киевом?», — гласит описание автора.

Commitia — это конвенция додзинси (любительское издание или журнал литературных и художественных произведений в Японии). Commitia играет значительную роль в индустрии публикации манги и представлена, в основном, независимыми авторами. Commitia основана в ноябре 1984 года и представляет собой съезд, на котором профессионалы и любители могут продавать самостоятельно изданные книги и творческие работы.

Commitia создает пространство исключительно для оригинальных работ и проводится четыре раза в год. Дочерние организации в Осаке, Нагое, Ниигате, Хоккайдо и Фукусиме.