Автор One Piece спрятал самый большой секрет манги на дне океана: фаны нашли точное место

Катерина Левицкая

Эйитиро Ода, автор популярной японской манги о пиратах, создал реальное «единственное сокровище» — написал на бумаге самый большой секрет One Piece, поместил в стеклянную сферу и забросил в океан.


Манга One Piece началась в 1997 году, как рассказ о Манки Д. Луффи и его разноцветной команде, которые ищут «единственное сокровище», оставленное Королем Пиратов Гол Д. Роджером. С тех пор история превратилась в большую мультимедийную франшизу аниме, фильмов и игр. Но чем именно является One Piece — до сих пор остается тайной.

На этой неделе, в честь 600 млн тиража серии, Ода решил раскрыть ее, однако достаточно сложным образом. С помощью Японского агентства по морским и земным наукам и технологиям он спрятал сообщение в океане на глубине 651 метр. Как тизер, макет половины сообщения опубликовали в утренних выпусках японских газет Asahi Shimbun и Yomiuri Shimbun от 4 марта.


Сам процесс погружения сняли на видео, поэтому фаны сразу взялись за детективную работу.

На кадрах виднеются цвета японской береговой охраны, что несколько сужает круг поиска. Есть также время выхода судна в море; тот факт, что на горизонте не видно суши и потенциальная глубина. Их гипотеза? Залив Суруга в Сидзуоке.

«Неподалеку от Токио, где живет Ода. Соответствует всем подсказкам, легко добраться, легко достать, нет сильных течений, никакой земли не видно, если смотреть на юго-запад».

Напомним, что аниме One Piece возвращается уже в этом апреле, но более медленными темпами, чем в предыдущие годы: вместо привычных 52 эпизодов, мы получим 26 в год. Тем временем второй сезон сериальной экранизации от Netflix ждем уже 10 марта.

Источник: IGN, Games Radar

