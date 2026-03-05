Автор One Piece спрятал самый большой секрет манги на дне океана: фаны нашли точное место

Эйитиро Ода, автор популярной японской манги о пиратах, создал реальное «единственное сокровище» — написал на бумаге самый большой секрет One Piece, поместил в стеклянную сферу и забросил в океан.
Манга One Piece началась в 1997 году, как рассказ о Манки Д. Луффи и его разноцветной команде, которые ищут «единственное сокровище», оставленное Королем Пиратов Гол Д. Роджером. С тех пор история превратилась в большую мультимедийную франшизу аниме, фильмов и игр. Но чем именно является One Piece — до сих пор остается тайной.
На этой неделе, в честь 600 млн тиража серии, Ода решил раскрыть ее, однако достаточно сложным образом. С помощью Японского агентства по морским и земным наукам и технологиям он спрятал сообщение в океане на глубине 651 метр. Как тизер, макет половины сообщения опубликовали в утренних выпусках японских газет Asahi Shimbun и Yomiuri Shimbun от 4 марта.
3月4日(水)付
朝日新聞 朝刊
読売新聞 朝刊
に尾田先生が秘密を書き記した
原寸の紙片が掲載されています。
真実が記された紙片は、
物語の完結後に公開を予定。
すべてが明らかになるその日まで、
こちらをぜひお手元に。#ONEPIECE #ONEPIECE6億部 pic.twitter.com/5baGaSnsEL
— ONE PIECE スタッフ【公式】/ Official (@Eiichiro_Staff) March 4, 2026
Сам процесс погружения сняли на видео, поэтому фаны сразу взялись за детективную работу.
На кадрах виднеются цвета японской береговой охраны, что несколько сужает круг поиска. Есть также время выхода судна в море; тот факт, что на горизонте не видно суши и потенциальная глубина. Их гипотеза? Залив Суруга в Сидзуоке.
«Неподалеку от Токио, где живет Ода. Соответствует всем подсказкам, легко добраться, легко достать, нет сильных течений, никакой земли не видно, если смотреть на юго-запад».
Possible location of the One Piece! (Response to 600m milestone video)
by
u/XilLive in
OnePieceSpoilers
Напомним, что аниме One Piece возвращается уже в этом апреле, но более медленными темпами, чем в предыдущие годы: вместо привычных 52 эпизодов, мы получим 26 в год. Тем временем второй сезон сериальной экранизации от Netflix ждем уже 10 марта.
Источник: IGN, Games Radar
