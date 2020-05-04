В YouTube появился обзор камеры пока еще не представленного Google Pixel 4a

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Утечки, связанные со смартфоном Google Pixel 4a, продолжают активно появляться накануне официального анонса устройства. На этот раз в сервисе YouTube опубликован уже полноценный обзор возможностей камеры смартфона.

Автор канала подтвердил, что в камере Pixel 4a используется тот же 12,2-мегапиксельный сенсор, что и в моделях Pixel 3, Pixel 3a и Pixel 4. Пользователям предлагается сенсор Sony IMX363 с крупными пикселями размерами 1,14 мк, оптическая система стабилизации изображения и объектив с диафрагмой f/1.73. Фронтальная камера выполнена на базе 8-мегапиксельного сенсора Sony IMX355.

Как и в случае Pixel 4, приложение камеры в модели Google Pixel 4a получит поддержку режима Astrophotography, что позволит пользователям вести съёмку ночного неба. Примеры фотографий, снятых на камеру Pixel 4a, демонстрирую типичный для серии результат с высокой контрастностью и низким уровнем экспозиции.

Следует отметить, что на обзоре побывал предварительный образец, который ещё не получил финальную версию прошивки. Таким образом, вполне возможно, что перед анонсом Google может ещё улучшить качество снимков, получаемых на камеру на Pixel 4a. Ожидается, что устройство будет анонсировано ближе к середине этого месяца и поступит в продажу 22 мая. Утечки указывают, что эта модель оснащена 5,81-дюймовым OLED дисплеем с разрешением FHD+, процессором Snapdragon 730 с GPU Adreno 618, оперативной памятью объёмом 6 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью до 128 ГБ. Ёмкость батареи составит 3080 мАч, устройство получит поддержку технологии быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Источник: neowin