banner
Новости Софт 20.04.2026

Обновление Google поломало Gemini: он начал жить прошлым

author avatar

Шадрін Андрій

Редактор та автор новин

Вчера и сегодня наблюдается баг в приложении Gemini: оно отвечает за откат нескольких недавних функций, возвращая старый интерфейс на Android. В частности, дизайн вернулся от списка к пилюлям расположенных рядом.


Также сообщается, что нажатие меню «плюс» в поле ввода больше не позволяет загружать записные книжки NotebookLM. Меню Tools, к счастью, не пострадало. В то же время кнопка «Временный чат» исчезла из правого верхнего угла рядом с аватаром. В меню профиля исчез пункт «Импортировать память в Gemini».

Сайт Gemini.google.com не пострадал и обеспечивает нормальный мобильный опыт и опыт Progressive Web App, если вам нужны какие-либо из этих функций. Что касается других изменений интерфейса — черный фон вернулся к серому, а таблетки с предложенными действиями из-за этого потеряли обводку.

Скриншот: 9to5google

За пределами приложения Gemini оверлей Android вернулся к предыдущему дизайну без полного доступа к меню Tools. Полноэкранная подсветка также исчезла — подсвечивается только сам оверлей. Этот баг касается пользователей Android в стабильном и бета-каналах с Google app 17.14 за последние сутки или около того.

«В Gemini также зафиксировано ложное сообщение «Action failed» после установки будильника или таймера — хотя на самом деле действие выполнялось корректно», — пишет портал Phone Arena.

Это не первый случай, когда обновление именно приложения Google каскадно бьет по Gemini: ранее похожая ситуация случалась с владельцами устройств Xiaomi. Тогда сообщество методом перебора установила, что причиной сбоя была конкретная версия приложения Google, а единственным надежным решением оказался откат к предыдущей стабильной версии.


«Аналитики обращают внимание на то, что базовая надежность пока не успевает за амбициями компании», — заметили Phone Arena.

Нынешний инцидент разворачивается на фоне более широких трудностей с переходом Google от Assistant к Gemini. Google активно сворачивает Google Assistant, и уже в середине 2026 года все новые Android-смартфоны должны поставляться исключительно с Gemini. При таких условиях каждый регрессивный баг еще больше подрывает доверие пользователей, которых Google пытается убедить в готовности нового ассистента к полноценной замене предшественника.

Источник: 9to5google

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить