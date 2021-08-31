Вчора півдня не працювало поповнення транспортних карток та придбання разових поїздок в застосунку «Київ Цифровий»
Вчора близько третьої години дня КП «ГіОЦ» повідомив, що через технічні проблеми з серверами автоматичної системи оплати проїзду (АСОП) можливі складнощі з поповненням транспортних карток та придбанням разових поїздок в застосунку «Київ Цифровий».
Фахівці доволі швидко усунули причини технічного збою та пообіцяли, що система відновить свою роботу та запрацює у штатному режимі найближчим часом. Але проблеми спостерігалися протягом усього дня і повідомлення про остаточне вирішення проблеми було опубліковане після 23:00.
«Автоматизована система оплати проїзду відновила роботу у штатному режимі.
Фахівці усунули причини технічного збою. Наразі система працює, і можна поповнити транспортні картки та придбати разові поїздки у громадському транспорті.
Комунальне підприємство перепрошує за незручності» — повідомило КП «ГіОЦ».
Зазначимо, що усі придбані заздалегідь поїздки спрацьовували, тому ми радимо мати в аккаунті кілька QR-квитків або завчасно поповнену достатньою кількістю поїздок транспортну карту.
Раніше КМДА повідомила, що за серпень поточного року транспортною картою в Києві скористалися 12 млн разів, QR-квитками — 5,2 млн разів. Зокрема транспортною картою оплатили проїзд в метро майже 8 мільйонів разів, в наземному транспорті — понад 4 мільйонів разів. У той же час QR-квитком скористались майже 4 млн разів в метро та 1,2 млн разів в автобусах, тролейбусах та трамваях.