



Вчора близько третьої години дня КП «ГіОЦ» повідомив, що через технічні проблеми з серверами автоматичної системи оплати проїзду (АСОП) можливі складнощі з поповненням транспортних карток та придбанням разових поїздок в застосунку «Київ Цифровий».

Фахівці доволі швидко усунули причини технічного збою та пообіцяли, що система відновить свою роботу та запрацює у штатному режимі найближчим часом. Але проблеми спостерігалися протягом усього дня і повідомлення про остаточне вирішення проблеми було опубліковане після 23:00.

«Автоматизована система оплати проїзду відновила роботу у штатному режимі. Фахівці усунули причини технічного збою. Наразі система працює, і можна поповнити транспортні картки та придбати разові поїздки у громадському транспорті. Комунальне підприємство перепрошує за незручності» — повідомило КП «ГіОЦ».

Зазначимо, що усі придбані заздалегідь поїздки спрацьовували, тому ми радимо мати в аккаунті кілька QR-квитків або завчасно поповнену достатньою кількістю поїздок транспортну карту.

Раніше КМДА повідомила, що за серпень поточного року транспортною картою в Києві скористалися 12 млн разів, QR-квитками — 5,2 млн разів. Зокрема транспортною картою оплатили проїзд в метро майже 8 мільйонів разів, в наземному транспорті — понад 4 мільйонів разів. У той же час QR-квитком скористались майже 4 млн разів в метро та 1,2 млн разів в автобусах, тролейбусах та трамваях.

Джерело: КМДА (1, 2)