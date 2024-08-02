Ведущего радио в GTA напугала реальная сторонница «Программы Эпсилон» — религии, которую придумали для игры

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Лазлоу Джонс, ведущий радиостанции Chatterbox FM в GTA 3 и последующих играх, может рассказать много историй о 19 годах работы в Rockstar. Этот случай — один из лучших.

В интервью IGN о новой студии разработки Absurd Ventures, которую он основал вместе с коллегой из Rockstar Дэном Хаузером в 2020 году, Джонс вспомнил «странный момент», когда одна фанатка GTA приняла игру слишком серьезно.

Любители GTA хорошо знают «Программу Эпсилон» (Epsilon Program), вымышленный религиозный культ. Хаузер и Джонс разработали его в стиле Rockstar, чтобы высмеять людей, подобных сайентологам и сторонникам теорий заговоров. Rockstar создала вебсайт «Программы Эпсилон» для рекламы GTA San Andreas еще в 2004 году. Именно в этой игре дебютировал культ, основанный мошенником Крисом Формажем. Лазлоу Джонс даже берет у него интервью во внутриигровом радиошоу. На протяжении многих лет Rockstar добавляла контент Epsilon Program с выпуском каждой игры GTA.

Оказывается, сатирический и пародийный характер проекта поняли не все. Во время разработки GTA 5 Джонс получил тревожный телефонный звонок от «фанатки». Она оставила сообщение на его рабочем телефоне. Приняв звонок, Джонс услышал женщину, которая представилась представителем последователей «Эпсилона». Это игроки GTA, которые прошли все игры серии в поисках кусочков информации о религии и создали группу в реальной жизни.

«Мы умираем от желания знать больше», — сказала женщина.

Или она была просто поклонницей, которая хотела узнать больше в рамках совместной охоты на великолепие? Наверное, нет.

«По сути, она говорила, что они были сторонниками этой фальшивой религии, которую мы придумали», — рассказал Лазлоу Джонс.

Затем Джонс направился в офис Дэна Хаузера в штаб-квартире Rockstar в Нью-Йорке, чтобы рассказать ему об «этом безумном голосовом сообщении, которое я получил».

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«Моей второй мыслью было то, что мы должны просто придумать фальшивую религию и стать очень, очень богатыми на спинах людей, которые ищут смысл жизни!» — шутит Джонс.

Однако таинственный абонент не взволновал Джонса и Хаузера. Они удвоили контент «Программы Эпсилон» в GTA 5: создали различные квесты и ролики, которые вращались вокруг фальшивой религии. Они даже написали религиозную книгу «Epsilon Tract» и разделили ее на части, которые были разбросаны по игровому миру, чтобы игроки могли их найти.

Джонс настаивает, что та женщина была не просто фанаткой игры, а именно сторонницей религии.

«Она действительно говорила так, как будто была последовательницей Epsilon Program. Это безумие, когда ты делаешь сатиру на что-то… мы были очень откровенны в этом отношении. Мы создали веб-сайт для Epsilon Program еще в 2004 году, и его концепция, на мой взгляд, вполне понятна — это современная вымышленная религия, которая вытягивает деньги. Но она говорила как настоящая последовательница этого. Это взволновало меня и напугало меня до смерти одновременно».

Уэсли Йин-Пул из IGN скептически отнесся к словам Джонса и поискал в интернете следы поклонников вымышленной религии GTA. Нашлись несколько шуточных сообщений от людей, которые притворяются эпсилонистами, но мало что свидетельствует о распространении культа, по крайней мере в 2024 году.

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Источник: IGN

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