Экс-разработчик Rockstar говорит, что GTA 6 не будет сильно отличаться от GTA 5: «Думаю, люди будут разочарованы»

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Кажется, единственное революционное изменение в GTA 6 — это то, что мы все постарели, ожидая ее.

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) — одна из самых ожидаемых игр следующего года. Издатель Take-Two заявлял, что Rockstar Games стремится к совершенству при разработке этого проекта. Однако бывший разработчик студии советует фанатам умерить свои ожидания.

Оббе Вермей (Obbe Vermeij), который работал над несколькими частями серии Grand Theft Auto, поделился впечатлениями от трейлера GTA 6. Он высоко оценил атмосферу и изображение Майами, особенно отметив сцену на пляже с сотнями детально прорисованных персонажей.

Однако Вермей предостерег, что игроки могут ожидать слишком много от новой части. По его словам, Rockstar совершенствует уже известную формулу, но основы игры вряд ли будут существенно отличаться от GTA 5.

«Не думаю, что она будет кардинально отличаться от GTA 5. Люди могут немного разочароваться», — отметил разработчик.

Вермей объяснил свою позицию технологическими ограничениями. Он указал на замедление темпов развития игровых технологий по сравнению с прошлыми годами. Если между PlayStation 1 и PlayStation 2 был огромный скачок, то разница между PS4 и PS5 не такая разительная. Это затрудняет достижение революционных изменений в геймплее и графике.

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Несмотря на предостережения, бывший разработчик Rockstar уверен в успехе GTA 6. Он прогнозирует, что игра станет «лучшей на рынке» и вызовет значительный интерес среди игроков. Впрочем, сможет ли команда Rockstar Games оправдать все ожидания фанатов, покажет только время.

Недавно трейлер GTA 6 от Rockstar Games достиг нового рекорда — 200 миллионов просмотров на YouTube. Это произошло всего через 7 месяцев после его публикации в декабре прошлого года. Take-Two уверяет, что игра выйдет осенью 2025 года и переноса не будет. А еще шестая часть GTA предложит игрокам не только основную локацию в вымышленном штате Леонида, но и три дополнительных острова.

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Источник: Tech4gamers

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