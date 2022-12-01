Вероятно, льготная система с налогом в 2% вскоре будет отменена

В начале полномасштабной российской агрессии власти пошли навстречу бизнесу и ввели несколько льгот в сфере налогообложения. В частности, чтобы облегчить выживание бизнеса во время войны, ФЛП получили возможность не платить ЕСВ, а для компаний и ФЛП ввели льготную ставку уплаты единого налога в размере 2% от полученного дохода. И хотя планировалось, что льготы будут действовать до окончания военного положения, а оно недавно было еще раз продлено, ВРУ уже планирует отменить льготный режим налогообложения по ставке 2% от оборота.

По данным Государственной налоговой службы, к ноябрю на льготный режим перешли 50,8 тыс. украинских компаний, что составляет всего 3,6% общего количества юридических лиц в Украине. За апрель-октябрь эти компании уплатили в бюджет более 4,6 млрд. грн налога. В то же время, среди ФЛП этот льготный режим оказался более популярным. По данным той же налоговой службы, правом уменьшить единый налог с 5% до 2% воспользовались 252 тыс. ФЛП (14,8% от общего количества) – в 5 раз больше, чем юридических лиц. Общая сумма единого налога, уплаченного ФЛП по льготной ставке 2%, составила почти 3,9 млрд. грн.

Пока отсутствуют точные расчеты, как льгота с уплатой единого налога по ставке 2% повлияла на государство и экономику в целом. Однако заместитель главы налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк считает, что из-за введения этой нормы ежемесячно государство недополучает 500-700 млн грн. При этом около 200 млн грн из этой суммы – потери бюджета, связанные с использованием льготы игорным бизнесом.

Поэтому депутаты уже говорят об отмене льготного налогообложения. Причем народные избранники не планируют ограничиваться только игорным бизнесом. Скорее всего, льготу уберут для всех, но в разное время.

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«Ожидаем позицию правительства, но многое говорит о том, что льгота будет отменена с середины 2023 года», – сказал председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Первоначально льготу отменят для игорного бизнеса. Профильный комитет ВРУ уже поддержал соответствующий законопроект во втором чтении. Поэтому в случае оперативного голосования и подписания закон может вступить в силу уже до конца 2022 года.

Для остальных компаний и ФЛП льготы будут отменены постепенно. Депутаты намерены разработать длительный переходный период, чтобы бизнес успел подготовиться. Хотя до середины 2023 года осталось не так уж много времени, чтобы называть переходный период «длительным».

Источник: Экономическая правда