Новости IT-бизнес 04.08.2025 comment views icon

"Веселье начинается": фанаты ПК Commodore выкупили компанию

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Олексій Єрін

Автор новостей

"Веселье начинается": фанаты ПК Commodore выкупили компанию

Производителя ретро-компьютеров Commodore Corporation BV выкупили фанаты и бывшие работники компании. Контракт уже подписан и оплачен в полном объеме.

Подтвердил информацию владелец YouTube канала Retro Recipes Кристиан Симпсон (псевдоним — Peri Fractic), который специализируется на ретро-компьютерах, играх и технологиях прошлого. Он сообщил, что давно обсуждаемое приобретение Commodore Corporation BV наконец-то осуществилось, все документы подписаны, а деньги перечислены.

«Мы это сделали! Commodore вернулся домой!», — заявил Кристиан.

Соглашение было заключено раньше запланированного срока и сейчас Commodore Corporation BV и 47 оригинальных торговых марок принадлежит кругу заинтересованных лиц и бывших работников компании, среди которых топ-менеджер и бывший руководитель Дэвид Плизенс, технический директор Лео Нигро и финансовый директор Колин Прудфут.

«Мы только что вошли в историю. Вместе мы подписали финальный контракт и полностью оплатили сделку раньше установленного срока на покупку всей компании Commodore Corporation BV и 47 оригинальных торговых марок, самая ранняя из которых датирована 1983 годом», — отметил Кристиан.

Объявление об успешно заключённом соглашении сопровождалось позитивным видео, записанным на улицах Нидерландов в полном составе новоиспеченного коллектива. Также на видео можно ознакомиться и с некоторыми другими работниками компании, которые будут возрождать Commodore в будущем.

«Commodore наконец-то в руках тех, кто действительно заботится о компании — комьюнити и бывших работников. И теперь все только начинается: Commodore перезапускается не просто как ретробренд с прогрессивным видением будущего, а как локомотив цифрового детокса, продолжая идеи 90-х годов. Мы стремимся освободить общество от токсичных технологий и вернуть радость от компьютеров в стиле 90-х и 2000-х годов».

Совсем недавно Commodore выпустила свой первый компьютер за последние 30 лет —  Commodore 64 Ultimate. Последний получил как старый, так и значительно обновленный прозрачный дизайн с подсветкой, а до этого в сети время от времени появлялись интересные способы применения легендарной платформы. Так что не исключено, что с новым руководством компьютер продолжит свое развитие и, возможно, откроет для поклонников новую эпоху ретро-гейминга и не только.

Источник: Tom’s Hardware

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