Новости Устройства 15.07.2025 comment views icon

Вышел Commodore 64 Ultimate — первый новый компьютер компании за 30 лет

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Олексій Єрін

Автор новостей

Вышел Commodore 64 Ultimate — первый новый компьютер компании за 30 лет

Реинкарнация домашнего компьютера 80-х/90-х годов Commodore 64 уже в этом году может выйти на рынок в версии Ultimate.

Решение будет первым аппаратным продуктом одноименной компании за последние 30 лет и будет продаваться в трех различных вариациях. Основой платформы Commodore 64 Ultimate является оригинальная материнская плата с чипом AMD Artix 7 FPGA. Производились указанные компоненты, аж страшно себе представить, 43 года назад, потому что именно в августе 1982 года был изготовлен первый такой ПК. С выходом новинки можно будет навсегда избавиться от программных эмуляторов и для этого будет достаточно просто подключить устройство к монитору через обычный HDMI-кабель.

Более детальные характеристики приведены в таблице ниже:

Вийшов Commodore 64 Ultimate — перший новий комп’ютер компанії за 30 років
Технические характеристики Commodore 64 Ultimate / Tom’s Hardware

Максимально похожей на оригинал является самая доступная модель линейки, оцененная в $299 (вообще их три и друг от друга они отличаются только дизайном). Ее корпус окрашен в аутентичный серо-черный цвет. За дополнительные $50 можно заказать более современную, по внешнему виду, версию Commodore 64 Ultimate: Starlight Edition уже в полупрозрачном корпусе со светодиодной подсветкой. Подсветку можно синхронизировать с выбранной звуковой дорожкой.

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Самым дорогим из всей троицы является Commodore 64 Ultimate: Founders Edition. Своих владельцев он порадует еще более качественным полупрозрачным янтарным корпусом с подсветкой и памятным сертификатом с золотой печатью производителя. Также в комплекте упоминается о кулоне, покрытом чистым золотом, золотая наклейка с голографическим серийным номером, который начинается с 00000001 и забавная футболка с надписью «I Rebooted C=».

Вийшов Commodore 64 Ultimate — перший новий комп’ютер компанії за 30 років
Оригинальный Commodore 64 / Wikipedia

Производитель заявляет, что совместим компьютер будет с более чем 10000 оригинальных игр, картриджей и периферийных устройств. И относительно первых следует уточнить, что их беспроблемный запуск гарантируется в 99% случаев. Подключить к устройству можно любой USB-накопитель и даже очень старые картриджи и телевизоры. Для беспроводных связей предусмотрен Wi-Fi.

Проект использует собственную краудфандинговую платформу, чтобы максимально сэкономить средства. Однако на страницах компании уверяется, что вернуть их можно в любое время до отправки товара заказчику.

Источник: Tom’s Hardware

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