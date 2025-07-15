Вышел Commodore 64 Ultimate — первый новый компьютер компании за 30 лет

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке На ITC.ua Неделя ИИ. Мы исследуем, как именно ИИ улучшает жизнь миллионов людей прямо сейчас и что ждет нас в будущем. Партнер проекта – компания Favbet Tech, которая активно интегрирует ИИ в свои продукты.

Реинкарнация домашнего компьютера 80-х/90-х годов Commodore 64 уже в этом году может выйти на рынок в версии Ultimate.

Решение будет первым аппаратным продуктом одноименной компании за последние 30 лет и будет продаваться в трех различных вариациях. Основой платформы Commodore 64 Ultimate является оригинальная материнская плата с чипом AMD Artix 7 FPGA. Производились указанные компоненты, аж страшно себе представить, 43 года назад, потому что именно в августе 1982 года был изготовлен первый такой ПК. С выходом новинки можно будет навсегда избавиться от программных эмуляторов и для этого будет достаточно просто подключить устройство к монитору через обычный HDMI-кабель.

Более детальные характеристики приведены в таблице ниже:

Максимально похожей на оригинал является самая доступная модель линейки, оцененная в $299 (вообще их три и друг от друга они отличаются только дизайном). Ее корпус окрашен в аутентичный серо-черный цвет. За дополнительные $50 можно заказать более современную, по внешнему виду, версию Commodore 64 Ultimate: Starlight Edition уже в полупрозрачном корпусе со светодиодной подсветкой. Подсветку можно синхронизировать с выбранной звуковой дорожкой.

Самым дорогим из всей троицы является Commodore 64 Ultimate: Founders Edition. Своих владельцев он порадует еще более качественным полупрозрачным янтарным корпусом с подсветкой и памятным сертификатом с золотой печатью производителя. Также в комплекте упоминается о кулоне, покрытом чистым золотом, золотая наклейка с голографическим серийным номером, который начинается с 00000001 и забавная футболка с надписью «I Rebooted C=».

Производитель заявляет, что совместим компьютер будет с более чем 10000 оригинальных игр, картриджей и периферийных устройств. И относительно первых следует уточнить, что их беспроблемный запуск гарантируется в 99% случаев. Подключить к устройству можно любой USB-накопитель и даже очень старые картриджи и телевизоры. Для беспроводных связей предусмотрен Wi-Fi.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Проект использует собственную краудфандинговую платформу, чтобы максимально сэкономить средства. Однако на страницах компании уверяется, что вернуть их можно в любое время до отправки товара заказчику.

Источник: Tom’s Hardware