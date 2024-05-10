На Commodore 64 запустили искусственный интеллект для генерации изображений

Выпуск Commodore 64 в августе 1982 года стал знаковым событием. Это был популярный персональный компьютер, получивший статус одного из самых продаваемых ПК тех времен. Как оказалось, старая аппаратная платформа хотя и не соответствует требованиям современности, все еще может использоваться для вычислений, актуальных сегодня.

Разработчик и энтузиаст Ник Билд успешно создал и задокументировал инструмент генеративного ИИ для Commodore 64, который можно использовать для создания спрайтов 8×8, которые затем отображаются в разрешении 64×64. Они предназначены для того, чтобы вдохновить концепции дизайна игр, но, конечно, не достигают уровня создания целых листов спрайтов с помощью одного запроса. В существующих играх также есть гораздо более высокий уровень реализации ИИ.

Как бы там ни было, удивительно, что какую-либо генеративную модель искусственного интеллекта можно запускать на таком старом оборудовании. Конечно, старой системе необходимо больше времени для вычислений, чем современным мощным устройствам. Чтобы выполнить 94 итерации для окончательного изображения, необходимо 20 минут.

Также следует отметить, «вероятностный алгоритм PCA», работающий на Commodore 64 и использовавшийся для этого проекта, был фактически обучен на современном компьютере. Таким образом, хотя модель работает на Commodore 64, современный ПК все еще нужен, чтобы запустить ее и начать работу.

Источник: tomshardware

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