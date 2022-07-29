Видео дня: в Германии проапгрейдили Tesla Supercharger с помощью автоматизированного МАФ с кофе, едой, туалетом и Nintendo Switch

Владельцы электромобилей, которые пользуются услугами коммерческих зарядных станций, зачастую вынуждены искать, чем бы занять себя на время зарядки. Сидеть внутри автомобиля или ходить вокруг него кругами — далеко не самое разумное решение, но альтернативы зачастую нет, так как в отличие от топливных АЗС электрозарядки еще не успели обрасти соответствующей инфраструктурой. Решить подобную проблему решила компания bk World, которая установила свой фирменный автоматизированный МАФ (малую архитектурную форму) Qubes рядом с одной из фирменных зарядок Tesla Supercharger в Германии.

Помещение строится на основе модульных блоков, которые можно быстро собрать, разобрать и перевезти на новое место. Чтобы войти внутрь, необходимо загрузить фирменное приложение bk World на смартфон, сгенерировать QR-код и отсканировать его с помощью камеры на входных дверях. Таким образом в компании хотят поддерживать порядок и избегать порчи имущества в отсутствие обслуживающего персонала.

Внутри посетителя ждет кондиционируемое помещение, где можно заказать еду и напитки в вендинговых автоматах (есть даже отдельный автомат мини-пекарня для пиццы, но его почему-то разместили снаружи), воспользоваться туалетом или просто посидеть в зоне ожидания с розетками для ноутбуков и смартфонов. Ну, а дети наверняка оценят телевизор с подключенной игровой приставкой Nintendo Switch и парой джойстиков.

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Это одна из первых зон ожидания Qubes от bk World, однако представители компании отметили, что запланировали установку порядка 300 подобных станций по всей Европе, причем не все они будут рядом с Tesla Supercharger, другие сети электрозарядок также смогут установить у себя такое решение.

Источник: Electrek