Видеосервис MEGOGO запустил аудионаправление, аудиокниги и подкасты для него будут не только приобретать, но и производить самостоятельно





Сегодня, 3 декабря 2019 года, видеосервис MEGOGO заявил о запуске нового бизнес-направления. Аудионаправление включает весь соответствующий контент, кроме музыки — аудиокниги, подкасты и собственное производство аудиоконтента.

«Современный пользователь, потребляя контент, пытается все чаще совмещать несколько дел одновременно. Находясь в пути, спортзале, выполняя рутинную работу – всегда под рукой смартфон. Один из самых удобных способов получения полезной информации — аудиоконтент. Во всем мире это направление стремительно растет. Даже многие музыкальные платформы признаются, что потребление немузыкального контента на их ресурсах увеличивается. Эта тенденция еще не настолько популярна в Украине, по сравнению с другими странами, но мы верим, что хороший и качественный контент изменит эту ситуацию», – рассказал Иван Шестаков, директор по маркетингу и стратегии MEGOGO.

Сейчас на платформе MEGOGO в наличии около 800 разножанровых аудиокниг, за ближайший месяц их количество возрастет до 4-5 тысяч, и будет продолжать расти в течение всего следующего года. Часть контента будет доступна для существующих подписчиков MEGOGO, при этом некоторые будут продаваться «поштучно» по аналогии с премьерными фильмами.

Вдобавок сервис планирует создавать значительную часть аудиокниг собственного производства для чего в команду будут привлечены, как профессиональные дикторы, так и авторы книг.

«Когда мы начали процесс приобретения книг, то столкнулись с тем, что на нашем рынке почти нет качественных аудиокниг на украинском языке. Значительную часть наших усилий мы направим на их озвучивание. Чтобы процесс прослушивания стал максимально интересным – будем приглашать современных украинских авторов. Уже сейчас ведем активные переговоры», – добавил Иван Шестаков.

Что касается подкастов, слушателям уже доступно около 100 выпусков, которые являются бесплатными. Все они разделены по тематикам, среди них: истории о феноменах, трендах, явлениях, процессах и рассказы из первых уст о людях. Большинство выпусков – собственного производства. Многие подкасты созданы в партнерстве с популярными проектам и брендами. Сейчас MEGOGO тестирует новые формы для своих подкастов и скоро представят их слушателю. Одновременно с этим ведутся переговоры с другими производителями подкастов, чтобы предоставить пользователям больше избранного аудиоконтента.

Раздел аудио будет доступен только для пользователей приложения MEGOGO на смартфоне, кроме того, его можно будет скачать прямо в приложении. Обновление уже доступно для мобильных телефонов с системой Android, а через месяц будет доступен и на iOS. Компания не собирается ограничиваться аудиокнигами и подкастами, и уже скоро представит еще несколько нетипичных аудиоформатов.

Напомним, что в начале текущего года сервис MEGOGO открыл возможность загружать фильмы и сериалы на устройство и смотреть их в оффлайн-режиме. Функция доступна как в Android-приложении, так и в его iOS-версии.

Источник: MEGOGO