MEGOGO открыл возможность загружать фильмы и сериалы на устройство и смотреть их в оффлайн-режиме. Пока функция доступна только в Android-приложении, поддержку iOS добавят позже

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

С сегодняшнего дня пользователи смартфонов и планшетов с установленным Android-приложением MEGOGO могут скачивать фильмы, мультфильмы и сериалы на свое устройство и смотреть их в автономном режиме. Функция пригодится всем, кто путешествует, часто перемещается в метро и не всегда находится в зоне стабильного интернет-соединения. Вскоре аналогичная опция появится и в приложении для iOS-устройств.

В данный момент возможность загрузки видео распространяется на часть библиотеки — примерно на 10 000 единиц видеоконтента, включая блокбастеры, хитовые фильмы, сериалы, телевизионные шоу и популярные блогеры.

«Постепенно контента, доступного для оффлайн-просмотра, будет становиться больше — по мере подписания соответствующих соглашений с правообладателями. Увы, только правообладатель вправе решать, как зрители могут смотреть принадлежащий ему контент», — отметили в MEGOGO.

Загруженные фильмы можно будет смотреть и за пределами Украины, что особенно важно, так как в каждой стране своя библиотека контента и наиболее обширна она как раз в Украине, СНГ, Балтии и Грузии.

Воспользоваться функцией довоьно просто — на страницах фильмов в приложении появилась новая иконка загрузки. В настройках приложения пользователь сможет указать качество видео, выбрать звуковую дорожку и посмотреть объем памяти устройства, занятой загрузками.

После загрузки видео появится во вкладке «Я смотрю», в разделе «Мои загрузки». Там же зрителю будут предложены фильтры по категориям всего контента, которые можно сохранить на своем устройстве. Функция оффлайн-просмотра доступна только подписчикам MEGOGO.

Источник: MEGOGO