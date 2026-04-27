Новости Кино 27.04.2026

В Сингапуре арестовали мужчину за слив мультфильма "Аватар: Аанг, Последний маг воздуха": грозит 7 лет

София Шадрина

У Сингапурі заарештували чоловіка за злив "Аватар: Аанг, Останній маг повітря": загрожує 7 років / Vanity Fair

За истоком мультфильма «Аватар: Аанг, Последний маг воздуха» стоит конкретный человек — и ему теперь грозит до семи лет заключения.


Полиция Сингапура задержала 26-летнего мужчину за несанкционированный доступ к медиасерверу Paramount и за загрузку полной версии фильма. По данным The Straits Times, во время обыска изъяли различные электронные устройства. Расследование подтвердило: подозреваемый получил удаленный доступ к серверу и самостоятельно скачал картину. Помимо лишения свободы ему может грозить штраф до $50 000 или обе санкции одновременно.

Неделю назад пользователь X выложил клипы из фильма, утверждая, что Nickelodeon «случайно прислал» ему фильм по электронной почте. На самом деле, как выяснило следствие, речь шла о взломе сервера. Публикации мгновенно удалили по жалобам о нарушении авторских прав, но фильм уже пошел по сети — другие пользователи активно делились материалами дальше.

Ранее мы писали о первой крупной утечке, когда фрагменты фильма впервые появились в сети, а петиция на Change.org собрала десятки тысяч подписей с требованием вернуть премьеру в кинотеатры.


Фильм студии Flying Bark изначально планировался к театральному выходу 10 октября 2025 года, затем дату перенесли на 30 января 2026-го, а в декабре Paramount окончательно решила перевести его на Paramount+ — премьера запланирована на 9 октября 2026 года. Именно это решение разозлило часть фанатов и, похоже, стало одним из мотивов утечки: подозреваемый угрожал слить весь фильм, если Paramount не выпустит официальный трейлер.

Аниматор Джулия Шоэль, которая работала над проектом, написала в X:

«Мы годами работали над фильмом с ожиданием, что отпразднуем наш труд в кинотеатрах, — а вместо этого люди сливают его и распространяют наши кадры в Twitter как конфеты».

По ее словам, решение Paramount убрать картину из кинотеатров является «пренебрежением к труду художников» — но это не оправдывает слив.

Голос Аанга в фильме озвучил Эрик Нам, Зуко — Стивен Йеун, главного злодея сыграл Дэйв Батиста. Также в составе — Тайка Вайтити, Ке Хюй Кван и Геральдин Висванатан.

Источник: Deadline

