Вингсьют с электрическим двигателем разработки BMW i и Designworks позволил пилоту развить скорость до 300 км/ч

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Пионер воздушного спорта Питер Зальцман в сотрудничестве с BMW i и Designworks создал и испытал вингсьют (костюм-крыло) с электрическим двигателем, который позволил развить впечатляющую скорость.

Как правило, вингсьют представляет собой специальный костюм-крыло, конструкция которого позволяет набегающим потоком воздуха наполнять крылья между ногами, руками и телом пилота, создавая тем самым аэродинамический профиль. При этом можно совершать планирующие полёты. Но в данном случае вингсьют дополнили электрическим двигателем, что позволило совершать полноценный полёт, а не только планировать. Тем самым удалось увеличить и дистанцию полёта.

Как правило, при использовании традиционных вингсьютов пилоты могут достигать горизонтальной скорости до 100 км/ч. Благодаря электрическому двигателю Питер Зальцман смог развить скорость до 300 км/ч. Двигатель размещается в специальном блоке, который крепится на груди пилота. Общая мощность электродвигателя составляет 15 кВт. Она распределяется между двумя карбоновыми пропеллерами, которые вращаются со скоростью 25000 об/мин и способны обеспечивать тягу до 5 минут.

В время первого испытательного полёта Питер Зальцман вместе с двумя другими пилотами вингсьютов был сброшен с вертолёта на высоте 3 км. Втроём они полетели к одному из горных пиков Австрии, где с группой других пилотов вингсьютов совершили облёт пике. Благодаря электродвигателю Питер Зальцман смог ускориться и значительно быстрее встретиться с группой других пилотов. Полёт завершился спуском на парашютах.

Источник: electrek