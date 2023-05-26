Virgin Galactic успешно совершила второй тестовый полет с пассажирами на высоту 87 км, и теперь готова возить туда туристов

Задачей пятой пилотируемой суборбитальной миссии Virgin Galactic Unity 25 стала проверка технического состояния оборудования и готовности астронавтов в условиях реального космического полета. Компания отправила людей в космос впервые почти за два года, туристические полеты планируется возобновить в конце июня.

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Самолет VMS Eve, носитель космического корабля VSS Unity с экипажем на борту, стартовал из Нью-Мексико вчера, 25 мая, в 18:15 по киевскому времени, на Землю миссия вернулась в 19:37. В ней принимали участие Джамила Гилберт, Кристофер Хьюи, Люк Мэйс и Бет Мозес, пилотировали корабль Си Джей Старкоу и Майкл Масуччи.

Самолет поднял аппарат более чем на 15,2 км над землей, после чего VSS Unity запустил собственный ракетный двигатель, поднялся до 87,2 км и развил скорость 2,94 Маха. В течение полета экипаж несколько минут испытывал состояние невесомости и наслаждался красивыми видами Земли.

Virgin Galactic приступит к туристическим полетом в случае успеха VSS Unity, подтвержденного анализом данных. В 2021 году компания уже проводила испытательный полет – тогда на борту был сам Ричард Бренсон. Однако в то время корабль незначительно отклонился от намеченного курса, компания приостановило полеты и занялась усовершенствованием конструкции летательных аппаратов.

Билет в космос Virgin Galactic продает за $450 000, места на ближайшие рейсы забронировали уже сотни людей. В 2026 году компания планирует ввести в эксплуатацию новое поколение космических самолетов и совершать рейсы раз в неделю.

Источники: CNN, Space.com