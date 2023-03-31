Virgin Orbit увольняет 85% сотрудников, чтобы сократить расходы – ранее их отправили в «отпуск» без содержания

В заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Virgin Orbit заявила, что увольняет 675 сотрудников – около 85% от общей численности персонала. Решение было принято после того, как компании не удалось получить «значимое финансирование» для преодоления финансовых трудностей. Увольнения будут произведены во всех подразделениях компании и должны быть в основном завершены к 3 апреля.

Virgin Orbit заявила, что выплаты уволенным сотрудникам и другие расходы составят около $15 млн. За весь период своей работы компания так и не принесла прибыли.

Virgin Orbit является самостоятельной дочерней компанией Virgin Galactic – новость касается только ее и не затрагивает материнскую структуру. Virgin Orbit запускает в космос небольшие спутники с помощью своей ракеты LauncherOne воздушного базирования, а Virgin Galactic использует SpaceShipTwo для перевозки космических туристов.

Недавно компания приостановила свою деятельность в попытке поправить финансовые дела. Ситуация обострилась после неудачного пуска в феврале. Первый в истории запуск из Великобритании пришлось отменить из-за фильтра стоимостью меньше $100, при этом было потеряно 9 спутников.

Virgin Orbit – публично торгуемая компания. Новость об ее крахе совсем не понравилась рынку – акции упали более чем на 44%. В прошлом году акции компании оценивались в $7,59, а на момент закрытия торгов в четверг стоили всего $0,34.

Источник: BBC