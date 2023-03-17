Virgin Orbit приостанавливает операции и временно увольняет большинство сотрудников на фоне неудачного запуска, убытков и падения стоимости акций

Акции Virgin Orbit, подразделения Virgin Group Ричарда Брэнсона по запуску спутников, упали в цене на 35% – компания заявила, что приостановит операции в поисках дополнительного финансирования.

Согласно заявлению регулирующих органов, компания хочет сохранить капитал, пока она проводит обсуждения с потенциальными источниками финансирования и изучает стратегические возможности. Ожидается, что оперативная пауза продлится до 21 марта.

По словам анонимного инсайдера, Virgin Orbit, дочерняя компания Virgin Galactic, объявила о приостановке операций на всеобщем собрании в среду. Почти все сотрудники Virgin Orbit были уволены на неделю. Представитель Virgin Orbit заявил, что компания «ожидает предоставления обновленной информации о предстоящих операциях в ближайшие недели».

Virgin Orbit столкнулась с самым большим внутридневным падением с момента начала торгов в конце 2021 года. Приостановка операций свидетельствует о масштабе проблемы – на счетах нет средств для текущих операций. Компания сообщила об операционных убытках в размере $149 млн за первые девять месяцев 2022 года. Она периодически привлекал финансирование со стороны Virgin Investments. Компания должна отчитаться о доходах за четвертый квартал 2022 года 29 марта.

Сейчас Virgin Orbit восстанавливается после провала январского запуска. Планировалось запустить девять малых спутников с космодрома Корнуолл, что должно было стать первым запуском орбитальной ракеты с британской территории. Во время полета ракета потерпела аварию, что привело к потере всех спутников на борту. Предварительно, причиной аварии считается топливный фильтр ценой менее $100, сместившийся во время запуска.

По заявлению представителя компании, расследование причин аварии почти завершено. Следующая серийная ракета с внесенными в нее необходимыми модификациями находится на завершающей стадии испытаний. Ранее Virgin Orbit удалось провести три успешных запуска спутников:

Источник: Bloomberg