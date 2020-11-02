«Еще не достроен, зато как светится!»: Виталий Кличко показал улучшенную LED-подсветку Подольско-Воскресенского моста [видео]





Мэр Киева Виталий Кличко явно испытывает гордость за Подольско-Воскресенский мост, который имеет шанс уже в этом году перейти из разряда долгостроев в разряд реально действующих транспортных магистралей столицы. В этот раз мэр Киева показал улучшенную подсветку моста, в которую добавили еще больше разноцветных LED-элементов.

«Как я и обещал, в эти выходные еще больше и красивее подсветили Подольсько-Воскресенский мост, который мы продолжаем строить. Отмечу, что в столице с 2017 года заменили уже почти 35 000 старых уличных светильников на новые и современные. Только в этом году новое освещение уже установили на 23 проспектах, улицах, в парках и скверах. А до конца текущего года LED-светильники завершат устанавливать еще на 17 улицах города», — добавил Виталий Кличко.

В частности, к концу года LED-освещение установят на улицах: Паньковской, Промышленной, Камышанского, Кулибина, Петра Куринного, Александра Кошица, Александра Мишуги, Академика Каблукова, Краснопольской, Галицкой, Довнар-Запольского, проспекте Науки и др. Мэр Киева напомнил, что модернизация уличного освещения позволяет экономить бюджетные средства на оплате за электроэнергию, а также делает столичные улицы и объекты более безопасными, причем как для водителей, так и для пешеходов.

Что касается Подольско-Воскресенского моста, работы продолжаются на всех площадках строительства. Завершен монтаж пролетного строения заезда на мост с улицы Набережно-Крещатицкой в ​​районе улицы Верхний Вал, строится участок на левом берегу Днепра от дамбы Русановских садов до путепровода через железную дорогу.

Источник: КГГА