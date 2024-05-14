«Властелин колец: Кольца власти» — официальный трейлер 2-го сезона сериала Amazon

Трейлер второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти» быстрый и насыщенный событиями. Его сюжет сосредоточен на угрозе со стороны Саурона (в исполнении Чарли Уикерса), которая возникла во Второй эпохе Средиземья. Трейлер открывается его лицом и голосом Дурина IV (Оуэйн Артур), который предупреждает, что «зло, древнее и могущественное, вернулось».

Затем Галадриэль (Морфидд Кларк), Элронд (Роберт Арамайо) и другие готовятся к бою. Голос за кадром рассказывает о хитрых способностях Саурона к манипулированию — он все время был среди героев. Трейлер раскрывает новую форму Саурона — его все еще изображает Уикерс, но на этот раз как эльфа с длинными светлыми волосами. Далее следуют бои и создание новых Колец. Prime Video выпустила официальный синопсис:

«Во втором сезоне Кольца Власти Саурон вернулся. Изгнанный Галадриэль, без армии и союзников, Темный Лорд теперь должен полагаться на собственную хитрость, чтобы восстановить свою силу и наблюдать за созданием Колец Власти, которые позволят ему связать все народы Средиземья своей зловещей волей. Опираясь на эпический размах и амбиции первого сезона, новый сезон погружает самых любимых и уязвимых персонажей в волну растущей тьмы и бросает каждому вызов найти свое место в мире, который стоит на грани катастрофы. Эльфы и гномы, орки и люди, волшебники и гарфуты… по мере того, как дружба испытывается, а королевства начинают распадаться, силы доброй воли борются все храбрее, чтобы удержать то, что для них важнее всего… друг друга».

Prime Video подтвердила, что «Властелин колец: Кольца власти» имел огромный успех на потоковой платформе Amazon. Первый сезон посмотрели более 100 млн человек во всем мире как один из лучших оригинальных сериалов. Еще в марте стало известно о начале работы над третьим сезоном. Шоураннеры Патрик Маккей и Джей Ди Пейн подписали новое трехлетнее соглашение с Amazon. Бюджет первого сезона составил ошеломляющие $465 млн. Известно, что всего запланировано пять сезонов.

29 августа второй сезон будет выпущен в более чем 240 странах и регионах. Amazon не обнародовала график выхода серий, но первый сезон начался с двух эпизодов, и транслировался по одному в неделю каждую пятницу.