banner
Новости Кино 22.04.2026

Стала известна дата премьеры 3 сезона "Властелина колец: Кольца власти"

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Стала відома дата прем’єри 3 сезону “Володаря перснів: Персні влади”

По информации инсайдеров, третий сезон популярного сериала на Prime Video «Властелин колец: Кольца власти» должен выйти во второй половине этого года.


Съемки начались где-то в мае прошлого года и завершились в октябре. Это один из самых дорогих сериалов Amazon. Он рассказывает историю о становлении Саурона как темного властелина и его поражении в войне против союза эльфов и людей.

Премьера первого сезона состоялась в 2022 году, второй сезон вышел в 2024 году. По сообщениям, третий сезон должен выйти во второй половине этого года, возможно, что премьера состоится уже совсем скоро, 28 августа.

Среди немногих подробностей известно, что события третьего сезона будут происходить через несколько лет после событий предыдущего сезона. Война эльфов против Саурона будет в разгаре. В то же время темный властелин будет стремиться создать единое кольцо власти для получения преимущества и завоевания Средиземья.


Новый сезон сериала несколько совпадает с полнометражными фильмами по мотивам «Властелина колец», такими как «Властелин колец: охота на Голума» Энди Серкиса. Третий сезон сериала должен стать ключевым. Несмотря на положительные отзывы критиков, первые два сезона встретили неоднозначную реакцию от зрителей.

Морвед Кларк играет Галадриэль, Чарли Уикерс предстает в роли Саурона, а Дэниел Уэйман примерил на себя образ Гэндальфа. Также можно увидеть Бенджамина Уокера в роли эльфийского короля Гил-Галада, Роберта Арамайо, как молодого Элронда, Чарльза Эдвардса, как принца эльфов Келебримбора, Овайна Артура в роли Дурина IV и Максима Болдри, как Исилдура. В нем также представлен огромный состав новых персонажей, тесно связанных со Средиземьем. Среди других звезд — Маркелла Кавена, Исмаэль Крус Кордова, Чарльз Эдвардс, Оуэн Артур и Синтия Аддай-Робинсон.

Ранее мы писали, что Warner Bros выпустила первый тизер к фильму «Властелин колец: Охота на Голума»раскрыв ключевых актеров. Новый фильм должен стать первым в серии новых проектов по мотивам произведений Дж. Р. Р. Толкина.

Источник: ScreenRant

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить