Только 37% зрителей первого эпизода досмотрели «Властелин колец: Кольца власти», самый дорогой в истории сериал

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» стоил Amazon не менее $450 млн. Как стало известно, самый дорогой многосерийный проект в истории досмотрели до конца 37%, существенно меньше половины зрителей.
По мнению The Hollywood Reporter, телевизионная компания Amazon Prime представляет собой гигантский и дорогой беспорядок. Глава Amazon Studios, Дженнифер Салке, быстро заключает крупные сделки с громкими именами, но многие из этих шоу терпят неудачу. Инсайдеры сообщают, что дела у проектов еще хуже, чем это может показаться. В то время как студия пытается угнаться за тенденциями, Amazon жаждет новых «гарантированных хитов». По внутренним сведением, у компании исчерпывается ресурс для заключения дорогих сделок.
Производство Amazon выглядит особенно неэффективно на фоне таких шоу, как The Last of Us от HBO, просмотры которых растут с каждым эпизодом. Netflix также продолжает доминировать в чартах потокового вещания. Данные Nielsen за 2022 год указывают, 10 лучших шоу были от Netflix. Супергеройский сериал The Boys от Amazon Prime занял лишь 11 место. «Властелин колец: Кольца власти» оказался в этом чарте на 15 позиции.
У Amazon по-прежнему есть несколько сериалов и игр, которые хорошо зарекомендовали себя, но число неудач, помноженное на сопутствующие расходы, пока не позволяет догнать Valve, Netflix, Disney или HBO.
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Источник: Kotaku