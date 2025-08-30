Во что играют хоббиты: Элайджа Вуд рассказал о любимых играх

Кинозвезды — обычные люди. Хотя могут возникать другие мысли: у них есть богатство, влияние и успех, о котором большинство даже не мечтает. Но иногда появляется ощущение, что с известными актерами у нас есть нечто общее — например, когда становится известно, какие видеоигры они любят.

Возьмем Элайджу Вуда, актера, сыгравшего Фродо во «Властелине колец». На днях он поделился своими любимыми играми всех времен и признался, что также играет в спокойные инди-проекты на Steam Deck.

Во время AMA-сессии (Ask Me Anything) на Reddit, посвященной продвижению нового перезапуска «Токсичного мстителя» (The Toxic Avenger), у Вуда спросили, какие его любимые игры и что он играет в последнее время.

«Мне сложно выделить одну игру в качестве абсолютного фаворита, — ответил актер. — Но у меня есть настоящая слабость к приключенческим играм LucasArts 90-х годов, таким как The Secret of Monkey Island, Full Throttle и Sam & Max Hit the Road. Мне очень нравится этот формат — с акцентом на сюжет и блестящее, часто комедийное написание».

Среди современных хитов он назвал Blue Prince — головоломку, которую уже успели окрестить «шедевром жанра», и Wheel World, в которую он играет именно на Steam Deck. В обоих случаях речь идет об инди-проектах, делающих ставку не на графические эффекты, а на оригинальные механики и погружение в процесс игры.

Но Элайджа Вуд — не только игрок. Он также неоднократно появлялся в видеоиграх в роли актера озвучки. Среди его работ:

озвучка Спайро в двух играх серии Spyro the Dragon;

Фродо в нескольких играх по мотивам The Lord of the Rings;

Джонатан Крейн (Человек-страх, Scarecrow) в Batman: Arkham Shadow;

главный герой Шей в приключенческой игре Broken Age от Double Fine.

В ближайшее время Вуд снова появится в геймерском пространстве: он озвучит зеленого космонавта по имени Green в предстоящем анимационном сериале по мотивам Among Us, который готовит CBS Studios.

И это еще не все. Актер запомнился фанатам случаем, когда неожиданно посетил остров в Animal Crossing. Для кого-то это был просто миг в игре, а для фаната — уникальное выступление любимого актера вживую.

Источник: pcgamer