Новости Игры 30.08.2025 comment views icon

Во что играют хоббиты: Элайджа Вуд рассказал о любимых играх

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Во что играют хоббиты: Элайджа Вуд рассказал о любимых играх

Кинозвезды — обычные люди. Хотя могут возникать другие мысли: у них есть богатство, влияние и успех, о котором большинство даже не мечтает. Но иногда появляется ощущение, что с известными актерами у нас есть нечто общее — например, когда становится известно, какие видеоигры они любят.

Возьмем Элайджу Вуда, актера, сыгравшего Фродо во «Властелине колец». На днях он поделился своими любимыми играми всех времен и признался, что также играет в спокойные инди-проекты на Steam Deck.

Во время AMA-сессии (Ask Me Anything) на Reddit, посвященной продвижению нового перезапуска «Токсичного мстителя» (The Toxic Avenger), у Вуда спросили, какие его любимые игры и что он играет в последнее время.

«Мне сложно выделить одну игру в качестве абсолютного фаворита, — ответил актер. — Но у меня есть настоящая слабость к приключенческим играм LucasArts 90-х годов, таким как The Secret of Monkey Island, Full Throttle и Sam & Max Hit the Road. Мне очень нравится этот формат — с акцентом на сюжет и блестящее, часто комедийное написание».

Среди современных хитов он назвал Blue Prince — головоломку, которую уже успели окрестить «шедевром жанра», и Wheel World, в которую он играет именно на Steam Deck. В обоих случаях речь идет об инди-проектах, делающих ставку не на графические эффекты, а на оригинальные механики и погружение в процесс игры.

Но Элайджа Вуд — не только игрок. Он также неоднократно появлялся в видеоиграх в роли актера озвучки. Среди его работ:

  • озвучка Спайро в двух играх серии Spyro the Dragon;
  • Фродо в нескольких играх по мотивам The Lord of the Rings;
  • Джонатан Крейн (Человек-страх, Scarecrow) в Batman: Arkham Shadow;
  • главный герой Шей в приключенческой игре Broken Age от Double Fine.

В ближайшее время Вуд снова появится в геймерском пространстве: он озвучит зеленого космонавта по имени Green в предстоящем анимационном сериале по мотивам Among Us, который готовит CBS Studios.

И это еще не все. Актер запомнился фанатам случаем, когда неожиданно посетил остров в Animal Crossing. Для кого-то это был просто миг в игре, а для фаната — уникальное выступление любимого актера вживую.

Источник: pcgamer

Популярные новости

arrow left
arrow right
Официально: две большие звезды "Властелина колец" вернутся в фильме "Охота на Голлума"
Рецензия на фильм "Клуб убийств по четвергам" / The Thursday Murder Club
Windows 11 25H2 уже у вас на ПК, только вы об этом не знаете
10 будущих фантастических фильмов, которые вы обязательно должны увидеть
Игры с FSR 3.1 можно обновить до FSR 4 вручную — с помощью DLL-файлов
Рецензия на фильм "Потустороннее" / Presence
Tesla Model Y Performance стартует в Европе от €62 тыс.: 460 л.с., 3,5 секунды до "сотни" и 580 км запаса хода
Ethereum станет главной инвестиционной возможностью десятилетия
NVIDIA идет в село: пропалыватель LaserWeeder G2 с 25 GPU и 24 лазерами испаряет 600 000 сорняков в час
"Первые эпизоды должны были стать финалом в прошлом году": звезда сериала "Дом дракона" анонсирует "взрыв" в дебюте 3-го сезона
Epic Games бесплатно отдает квест-приключение с 95% рейтингом
Google Chrome для Android будет читать вслух ленту новостей Discover
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить