Элайджа Вуд начал впервые читать "Властелин колец": через 25 лет после того, как сыграл Фродо

Спустя почти 25 лет после съемок в фильмах «Властелин колец» актер Элайджа Вуд, сыгравший Фродо Бэггинса, взялся прочитать книги Толкина.





Смущенный Вуд признался об этом упущении во время недавнего разговора с «суперфаном» писателя Стивеном Колбертом.

«Из-за тебя я чувствую себя невероятно неловко», — сказал Вуд Колберту, когда тот попросил прокомментировать слухи о том, что актер не читал трилогию Толкина. «Я не знаю никого в своей жизни, кто бы любил Толкина больше, чем ты. Я скажу одно, есть обновление… Я их начал».

На это Колберт пошутил, что Вуд по крайней мере знает, чем заканчиваются книги (хотя, возможно, и нет, поскольку из кинотрилогии Питера Джексона вырезали последнюю часть «Возвращения короля», где подробно рассказывают об «Очищении Шира»).





Элайджа Вуд сыграл Фродо в четырех фильмах о Средиземье: кроме оригинальной трилогии, актер вернулся в «Хоббите». Однако на этом его путешествие во вселенной не заканчивается, вместе с Иеном Маккеланом (Гэндальф) и Энди Серкисом (Голлум) актер появится в новом фильме франшизы «Охота на Голлума».

Вуд никогда прямо не подтверждал свое участие, но в предыдущих интервью намекал, что фильм возвращает оригинальную творческую команду, а сам он не хочет, чтобы кто-то другой играл Фродо, пока он «жив и способен на это». Остальной актерский состав официально не подтвержден, однако из утечек известно, что Кейт Уинслет может сыграть главную женскую роль, Аня Тейлор-Джой ведет переговоры о том, чтобы воплотить на экране эльфийку, а Вигго Мортенсен, вероятно, уступит место Арагорна младшему Лео Вудалу.

События «Охоты на Голлума» разворачиваются между «Хоббитом» и «Братством кольца» и экранизируют расширенную версию сцены, где Гэндальф отправляет Арагорна на поиски Голулма, чтобы узнать, что тому известно о местонахождении Саурона.

Съемки должны стартовать уже в мае, а премьера запланирована на 17 декабря 2027 года. По слухам, этот фильм станет первым в новой трилогии, но какие сюжеты выберут для следующих — неизвестно.

Источник: IGN