Во Львове тестируют троллейбус «Электрон» с автономным ходом

8 июня по улицам Львова в тестовом режиме проехал первый львовский троллейбус «Электрон» с автономным ходом. Если все пойдет по плану, в начале июля он пополнит парк львовского электротранспорта, рассказали во Львовском городском совете.

Этот троллейбус доукомплектовали дополнительной батареей, он стал тяжелее 750 кг и потерял 3 сиденья для пассажиров. Однако благодаря такой модернизации проехать автономным ходом 20 км, а для «восстановления сил» потребуется только 3-часовая подзарядка.

Во время тест-драйва троллейбус вместе с техническими работниками ЛКП «Львовэлектротранс» совершил рейс с территории завода на ул. Сахарова. А дальше – по ул. Витовского – пл. Франко – ул. Стрыйской – в ТРЦ King Cross Leopolis. В обратном направлении «рогатый» направился к старому трамвайному депо на ул. Городоцкий.

Впереди – дополнительная сертификация, которую планируется провести после 20 июня. Только после этого троллейбус будет передан городу.

Как отмечает Tvoemisto.tv, «Львовэлектротранс» планирует взять 32 миллиона евро кредита у Международной финансовой корпорации и Фонда Чистых Технологий на закупку 100 троллейбусов с автономным движением, 50 электробусов и на расширение контактной сети.

Троллейбусы город ожидал получить до июня 2023 – они будут курсировать в отдаленных районах города, где нет контактной сети.

Переход на троллейбусы с автономным ходом – однозначно положительная тенденция. Будем надеяться, что остальные украинские города вскоре также станут на этот путь.