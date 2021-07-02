Vodafone на 70-80% прискорив 4G на Хмельниччині та Тернопільщині за рахунок збільшення смуги з 15 МГц до 20 МГц





Оператори мобільного зв’язку Vodafone Україна продовжує нарощувати ємність мережі 4G. Зокрема, у Хмельницькій та Тернопільській областях технічні спеціалісти компанії провели розширення мережі LTE1800 до смуги 20 МГц з 15 МГц, що дозволило збільшити швидкість передачі даних для клієнтів оператора.

У результаті швидкість мобільного інтернету в цих регіонах зросла на 70-80%. Так, середня клієнтська швидкість та передача даних у Хмельницькій області виросла із 17 до 28 Мбіт/с, а у Тернопільській, відповідно, з 19 до 33 Мбіт/с.

Раніше Vodafone Україна розігнав тестову 4G-мережу на основі обладнання AirScale від Nokia до рекордної швидкості 733 Мбіт/с. Для цього використали агрегацію 3 каналів у технології LTE тестового діапазону 2100 МГц з діапазонами 2600 та 1800 МГц. Під час проведення замірів показники не опускалися нижче 500 Мбіт/с, що так само є дуже хорошим результатом.

Нагадаємо, що Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв’язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 21 країні і має партнерські угоди з операторами 49 країн. Станом на 31 березня 2021 року Vodafone надає послуги більше 300 мільйонам абонентів мобільного зв’язку і 28 мільйону користувачів фіксованого інтернету та об’єднує більше 123 мільйонів IoT підключень.

Джерело: Vodafone Україна