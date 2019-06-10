Vodafone открыл предзаказ на молодежный тариф Joice: 6 ГБ и безлим на избранные сервисы, а также 600 минут звонков за 100 грн в месяц





Vodafone анонсировал запуск нового молодежного тарифа Joice с безлимитным трафиком для наиболее популярных мультимедийных площадок и сервисов.

В частности, в перечень таких сервисов входят:

Видео: YouTube, Netflix, Vodafone TV, MEGOGO;

Музыка и книги: Apple Music, Tik Tok, YouTube Music, Vodafone Music, Vodafone Books, SoundCloud, Shazam, Deezer;

Игры и магазины приложений: Twitch, AppStore, Google Play, Steam;

Cоцсети и месенджеры: Instagram, Facebook, twitter, Telegram, Viber, Skype.

В ежемесячный пакет услуг также включено 6 ГБ мобильного интернета. Тариф ориентирован на интернет-пользователей, вместе с тем он содержит и достаточно большой пакет минут для разговоров: 600 минут для звонков на все сети по Украине и в Польшу. Стоимость тарифа составляет 100 грн/месяц.

«Мы точно знаем, чем живут наши молодые клиенты, сколько времени проводят в интернете, какими приложениями пользуются чаще всего. Мы обработали огромные массивы данных и находили порой неожиданные для себя инсайты. Это помогло создать тариф, который включает практически все топовые сервисы, которыми пользуется украинская молодежь. Мы вместили в один тариф почти весь онлайн мир, в котором можно «жить», не переживая о том, что закончатся гигабайты. Свобода выбора – это то, что мы можем дать молодежи, чтобы они могли с удовольствием общаться, жить и творить. С этой мыслью мы создавали тариф, в котором есть все: музыка, видео, игры, соцсети – just enjoy your choice. Так появилось название нашего тарифа – Joice» — прокомментировал запуск нового тарифа Андрей Отрощенко, директор по маркетингу Vodafone Украина.

Тариф Joice появится на полках магазинов Vodafone в середине июня. Учитывая ажиотажный спрос, впервые в Украине открыт предзаказ на подключение к тарифу, заявку на тариф можно оставить по следующей ссылке.

Источник: Vodafone