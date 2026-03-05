Vodafone подарил абоненту 1 000 000 минут и интернет-безлим с ограничением в 5 суток

Проблема заключается в том, что использовать подарок Vodafone полностью фактически невозможно (даже если абонент будет разговаривать непрерывно) — пять суток вмещают всего 7200 минут.





Бывший разработчик, а ныне фермер Дилан Арапс рассказал в своем блоге о внезапном (и скорее всего, ошибочном) подарке от оператора Vodafone.

«Мы с семьей пользуемся одним мобильным телефоном. Если быть точнее, то у нас две SIM-карты, которые, в зависимости от обстоятельств, мы используем то в почти 10-летнем смартфоне Samsung, то в простеньком раскладном телефоне. На днях мы получили SMS от Vodafone и подумали, что это обычная реклама, которых поступает на телефон десятками. Но это было особенное сообщение».

Оказалось, что Дилану начислили бонус в размере почти 1 млн минут и безлимитный интернет — без всяких условий, вроде обязательного пополнения счета.

Мужчина подумал, что это сообщение может быть ошибкой, учитывая наличие в нем опечаток (слово reveived вместо received), но минуты сразу высветились в мобильном приложении Vodafone.





«Отвечу на очевидный вопрос: действительно ли я получил 999 999 минут? Да, действительно получил. Но, к сожалению, мне дали только 7200 минут, чтобы потратить мои 999 999 минут».

Подвох заключался в том, что действие бонуса было ограничено на 5 суток, за которые фактически использовать весь этот объем минут невозможно. На данный момент Арапс так и не узнал, была ли такая щедрость ошибкой, или же произошел сбой в системе. Учитывая наличие опечатки, он предположил, что система, что 10 лет отправляла ему рекламные сообщения, была не автоматизирована, а работал там обычный человек, который случайно добавил пару лишних нулей.

«Это все так странно, и я сомневаюсь, что найду ответы, но это нормально. В течение пяти дней у меня был миллион минут, и я, возможно, был первым и единственным миллионером минут Vodafone», — подытожил Арапс.

