banner
Новости WTF 05.03.2026 comment views icon

Vodafone подарил абоненту 1 000 000 минут и интернет-безлим с ограничением в 5 суток

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Vodafone подарував абоненту 1 000 000 хвилин та інтернет-безлім з обмеженням у 5 діб

Проблема заключается в том, что использовать подарок Vodafone полностью фактически невозможно (даже если абонент будет разговаривать непрерывно) — пять суток вмещают всего 7200 минут.


Бывший разработчик, а ныне фермер Дилан Арапс рассказал в своем блоге о внезапном (и скорее всего, ошибочном) подарке от оператора Vodafone.

«Мы с семьей пользуемся одним мобильным телефоном. Если быть точнее, то у нас две SIM-карты, которые, в зависимости от обстоятельств, мы используем то в почти 10-летнем смартфоне Samsung, то в простеньком раскладном телефоне. На днях мы получили SMS от Vodafone и подумали, что это обычная реклама, которых поступает на телефон десятками. Но это было особенное сообщение».

Оказалось, что Дилану начислили бонус в размере почти 1 млн минут и безлимитный интернет — без всяких условий, вроде обязательного пополнения счета.

Vodafone подарував абоненту 1 000 000 хвилин та інтернет-безлім з обмеженням у 5 діб

Мужчина подумал, что это сообщение может быть ошибкой, учитывая наличие в нем опечаток (слово reveived вместо received), но минуты сразу высветились в мобильном приложении Vodafone.


Vodafone подарував абоненту 1 000 000 хвилин та інтернет-безлім з обмеженням у 5 діб

«Отвечу на очевидный вопрос: действительно ли я получил 999 999 минут? Да, действительно получил. Но, к сожалению, мне дали только 7200 минут, чтобы потратить мои 999 999 минут».

Подвох заключался в том, что действие бонуса было ограничено на 5 суток, за которые фактически использовать весь этот объем минут невозможно. На данный момент Арапс так и не узнал, была ли такая щедрость ошибкой, или же произошел сбой в системе. Учитывая наличие опечатки, он предположил, что система, что 10 лет отправляла ему рекламные сообщения, была не автоматизирована, а работал там обычный человек, который случайно добавил пару лишних нулей.

«Это все так странно, и я сомневаюсь, что найду ответы, но это нормально. В течение пяти дней у меня был миллион минут, и я, возможно, был первым и единственным миллионером минут Vodafone», — подытожил Арапс.

Ранее ITC писал, что Vodafone Украина запустит спутниковую связь с аналогом Direct-to-Cell от Starlink.

Amazon прислал 79-летней женщине более 100 посылок: она даже не имела аккаунта на сайте

Спецпроекты
Нові ігрові монітори GIGABYTE GO27Q24 і GO27Q24A: 27 дюймів, швидкість 240 Гц та «геймерські» інструменти
Естетика Leica та провідні технології: в Алло стартували продажі флагманської серії Xiaomi 17

Популярные новости

arrow left
arrow right
Обновлено: Vodafone проводит технические тесты 5G во Львове перед запуском
В прошлом году на lifecell перешли более 300 000 украинцев: это единственный оператор с приростом, Kyivstar и Vodafone — в минусах
Vodafone повышает стоимость тарифов в рамках услуги "Год без абонплат": еще +70-110 грн за каждый месяц
lifecell ввел лимиты на входящие звонки за неуплату тарифа
Forbes: Владелец "Киевстар" подал заявку на "объединение" бизнеса базовых станций с украинским Vodafone (обновлено)
"Киевстар" обогнал Vodafone и lifecell по скорости мобильного интернета: 40,85 Мбит/с с ростом на 13% за год
В Украине может появиться новый мобильный оператор: только для ВСУ
"Киевстар" обновил линейку тарифов мобильной связи: только пакеты "Все вместе" и минимальная цена в ₴370
Vodafone запустит в Украине спутниковую связь с аналогом Direct-to-Cell от Starlink: что известно?
Третий пошел: lifecell обновляет стоимость тарифов "Макси" и "Мега" с 18 февраля
"Киевстар" обновил условия срока действия номера: все тот же год, но последние 90 дней — звонки только на сервисные номера
"Киевстар", Vodafone и lifecell заблокировали 60 000 номеров после жалоб украинцев на спам
Vodafone повышает стоимость тарифов с 14 января: +50-100 грн для Flexx GO и Flexx TOP
Vodafone обновляет тарифы с 1 марта: до +70 грн в подписке и контрактах
Сколько продержится связь в Украине в "тотальный" блэкаут? Отвечают Киевстар, Vodafone и lifecell
"Соглашение угрожает безопасности нацсвязи": в lifecell ответили на попытки "Киевстар" и Vodafone объединить башенный бизнес
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить