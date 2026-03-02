banner
Vodafone запустит в Украине спутниковую связь с аналогом Direct-to-Cell от Starlink: что известно?

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Vodafone запустить в Україні супутниковий інтернет з аналогом Direct-to-Cell від Starlink: що відомо?

На MWC Barcelona Vodafone Украина подписал Меморандум о взаимопонимании с AST SpaceMobile — компанией, которая строит глобальную спутниковую сеть сотовой связи.


Идея партнерства подобна тому, что предлагает «Киевстар» с Direct-to-Cell от Starlink: чтобы обычный смартфон мог получать скоростной интернет и голосовую связь напрямую со спутников, без каких-либо специальных устройств или дополнительных приложений. Спутники AST SpaceMobile на низкой орбите дополнят наземную сеть и обеспечат покрытие там, где наземная инфраструктура недоступна или повреждена.

Основные направления проекта

  • Высокоскоростной LEO-интернет: скорость передачи данных, достаточная для полноценной работы, от корпоративных сервисов до стриминга и вебсерфинга.
  • Голосовая связь без посредников: возможность совершать звонки в реальном времени с минимальной задержкой непосредственно с обычных смартфонов.
  • Национальная устойчивость: создание надежного резервного уровня связи, который гарантирует украинцам доступ к сети при любых условиях на земле.
  • Максимальное удобство для пользователя: автоматический переход между наземными базовыми станциями и LEO-спутниками для стандартных устройств с поддержкой 3GPP.

Даты или сроков реализации технологии в Украине в релизе Vodafone не называют. Отмечается, что компании планируют детально проработать все этапы коммерческого запуска: от маркетинговой стратегии и использования радиочастот до совершенствования клиентского опыта. Сотрудничество будет происходить по строгим техническим стандартам и в соответствии с регуляторными нормами.

Напомним, что Украина первой в Европе запустила пилот Direct to Cell: в конце ноября технология стала доступна для всех пользователей «Киевстар» со смартфонами Android (с поддержкой 4G/LTE), а впоследствии распространилась на iOS. По состоянию на январь 2026 года оператор подключил 3+ млн украинцев к спутниковой связи Starlink: отправлено 1,2 млн SMS, самые активные — Киев, Львов и Винница.


Vodafone обновляет тарифы с 1 марта: до +70 грн в подписке и контрактах

