Vodafone расширяет «Доступний роумінг» (бесплатный интернет и звонки) еще на шесть стран — их в списке уже 12

14 марта Vodafone включил еще шесть стран к собственному предложению пакетов бесплатных услуг в роуминге — в частности, список пополнили Италия, Ирландия, Нидерланды, Португалия, Испания и Словакия.

Ранее в список стран, в которых украинцам предоставляются бесплатные мегабайты и минуты в роуминге, вошли Польша, Молдова, Венгрия, Румыния, Германия и Чехия. То есть, с сегодняшнего дня Vodafone предлагает украинцам бесплатный интернет и звонки в 12 странах.

Услуга «Доступний роумінг» включает:

400 МБ мобильного интернета

60 минут для входящих/ исходящих звонков в Украину и на номера в стране пребывания