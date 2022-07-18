«Де пальне»: Vodafone рассказал, где и какое горючее пользуется наибольшим спросом

В июне текущего года оператор мобильной связи Vodafone Украина запустил сервис «Де пальне», с помощью которого водители могли узнать, где неподалеку можно заправиться. По результатам тестирования данного сервиса оператор собрал интересную «заправочную» статистику.

Итак, чаще всего в Украине ищут бензин, на втором городе – дизельное топливо, на третьем – газ. География запроса на горючее выглядит следующим образом: чаще всего горючее искали киевляне и жители Киевской области, на втором месте – жители Днепропетровщины, на третьем – Полтавчане. Кировоградская и Сумская области разделили четвёртое и пятое место по количеству запросов.

Напомним, что «Де пальне» – это бесплатный сервис поиска горючего рядом с домом с помощью SMS. Чтобы узнать, где неподалеку можно заправиться, нужно отправить SMS на короткий номер 225. В зависимости от вида горючего, которое нужно найти, в тексте нужно указать цифру: 1 – газ; 2 – бензин; 3 – дизельное топливо.

Далее Vodafone найдет ближайшую к клиенту заправку с нужным видом горючего и сообщит о наличии. Далее пользователю сервиса поступит SMS «Выбранный Вами вид горючего найден» и адрес АЗС.

Если бак уже полон и информирование больше не нужно, его можно отключить, отправив SMS со словом «СТОП» на номер 225. Пока СТОП не будет отправлено, сервис будет информировать о наличии горючего, но не более 3 раз в сутки.

За раз можно заказать только один вид горючего, если SMS было несколько, Vodafone отправит информацию в ответ на последний запрос.

Услуга использует данные по внешнему API от web-разработчика из Кропивницкого Романа Багатого, создавшего Telegram-бот о наличии горючего на АЗС PetrolAlertUA. Услуга «Де пальне» пригодится тем, кто не пользуется Telegram. Пользователям сервиса не нужно писать свой адрес, местонахождение определяется автоматически, после согласия на получение такой информации при регистрации в сервисе.