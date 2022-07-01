Vodafone теперь позволяет удаленно перейти на eSIM за границей

Теперь клиенты Vodafone могут удаленно перенести свой номер с SIM на eSIM, даже находясь за границей. Новая функция поможет, если карта утеряна или необходимо изменить ее формат.

Прежде чем воспользоваться услугой, следует проверить, поддерживает ли устройство технологию eSIM (актуальный список поддерживающих eSIM устройств по ссылке). Для замены формата карты на eSIM необходимо приобрести специальный ваучер на сайте Vodafone. Заявку на замену можно подать в приложении My Vodafone: раздел Услуги // Доступные услуги // Операции с SIM-картой // Замена SIM-карты или по телефону +380500400222. Сотрудник Vodafone вскоре позвонит по телефону, чтобы завершить процесс замены.

Процедура замены утраченной карты на eSIM несколько отличается. После проверки совместимости нужно приобрести специальный ваучер на сайте Vodafone и позвонить по телефону +380500400222. Звонки принимаются как с номеров украинских, так и из номеров иностранных операторов, звонок на этот номер в роуминге с Vodafone не тарифицируется. Клиенты должны пройти идентификацию, предоставить информацию из приобретенного ваучера и предоставить персональные данные: ФИО и номер документа, удостоверяющего личность.

Номер переносится новую eSIM-карту в период до 4 рабочих часов после подачи заявки. Абоненту остается активировать профиль eSIM в устройстве согласно инструкции на ваучере. Состояние текущего счета, тарифный план и все подключенные услуги на момент замены SIM-карты будут автоматически перенесены на новую eSIM.

С подробным описанием процедуры замены SIM-карты на eSIM можно ознакомиться на сайте Vodafone.