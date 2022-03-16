Vodafone убрал ограничения на раздачу интернета на время войны

Vodafone Украина на время войны отменил ограничения на раздачу мобильного интернета со смартфона на другие устройства для тарифных планов с безлимитным интернетом. Предложение распространяется на тарифные планы по предоплате Vodafone Unlim 3G, Vodafone Unlim 3G Plus, Vodafone SuperNet Unlim, Vodafone SuperNet Turbo 2019.

Услуги «Роздача інтернету на місяць» и «Роздача інтернету на день» уже включены в эти тарифные планы без дополнительной тарификации и не требуют дополнительных действий со стороны абонента для подключения, сообщают в компании. Теперь ими можно пользоваться автоматически без использования специальных USSD-кодов.

Vodafone сейчас активно помогает армии и клиентам. Недавно оператор мобильной связи расширил услугу «Доступний роумінг» еще на шесть стран — сейчас компания предлагает бесплатный интернет и звонки украинцам в 12 разных европейских странах (вот здесь подробнее).

Все инициативы можно узнать на специальной странице Допомога Збройним Силам України та клієнтам.