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Vodafone убрал ограничения на раздачу интернета на время войны

Vodafone убрал ограничения на раздачу интернета на время войны

Vodafone Украина на время войны отменил ограничения на раздачу мобильного интернета со смартфона на другие устройства для тарифных планов с безлимитным интернетом. Предложение распространяется на тарифные планы по предоплате Vodafone Unlim 3G, Vodafone Unlim 3G Plus, Vodafone SuperNet Unlim, Vodafone SuperNet Turbo 2019.

Услуги «Роздача інтернету на місяць» и «Роздача інтернету на день» уже включены в эти тарифные планы без дополнительной тарификации и не требуют дополнительных действий со стороны абонента для подключения, сообщают в компании. Теперь ими можно пользоваться автоматически без использования специальных USSD-кодов.

Vodafone сейчас активно помогает армии и клиентам. Недавно оператор мобильной связи расширил услугу «Доступний роумінг» еще на шесть стран — сейчас компания предлагает бесплатный интернет и звонки украинцам в 12 разных европейских странах (вот здесь подробнее).

Все инициативы можно узнать на специальной странице Допомога Збройним Силам України та клієнтам.


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