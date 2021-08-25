Vodafone Україна: Абоненти передоплати тепер можуть дистанційно замінити SIM-карту в додатку My Vodafone





У додатку My Vodafone стала доступна функція дистанційної заміни SIM-карти. Опція доступна для клієнтів передоплати Vodafone, які користуються мобільними пристроями на платформі ОС Android. Через деякий час сервіс стане доступним і для користувачів iOS.

Нова можливість актуальна для клієнтів, у яких є смартфон з підтримкою 4G, які користуються зв’язком у зоні покриття 4G, але SIM-карта яких не має підтримки технології зв’язку четвертого покоління. Скористатися новою функцією програми можна в розділі «Послуги»> «Доступні послуги»> «Операції з SIM-картою»> «Заміна SIM-карти». Якщо такої можливості у додатку немає, його потрібно оновити.

Для проведення заміни SIM-карти потрібно попередньо придбати стартовий пакет Vodafone. Це можна зробити у звичайних магазинах або в інтернет-магазині оператора. У разі покупки через онлайн доставка здійснюється безкоштовно через «Нову пошту» або «Укрпошту».

Якщо заявка подана в період 9:00-21:00, то протягом години після подачі заявки клієнту зателефонує оператор контакт-центру, щоб підтвердити інформацію і знизити ризик шахрайства. Якщо клієнт подає заявку в інший час, то дзвінок відбудеться вранці після 9:00. Заміна проводиться тільки за основним номером телефону клієнта, за яким він авторизований в додатку. Заміна SIM-карти можлива, тільки якщо у абонента є активна стара карта.

Додаток My Vodafone можна завантажити і встановити через онлайн-магазини Google Play і AppStore.

Джерело: Vodafone Україна