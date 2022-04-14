Vodafone упростил абонентам других операторов переход в свои тарифы — теперь это можно сделать, не выходя из дома

Vodafone в рамках услуги MNP упростил переход в свою сеть с сохранением номера для абонентов других операторов во время войны.

Обращение от редакции: Ребятам из 29-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, которые защищают границу на Сумщине, нужны тепловизоры. Реквизиты для перевода средств на карту ПриватБанка – Андрей Заика (солдат 3-й роты 29-го ОкрСтБат), номер карты 5363 5420 1878 0370. Спасибо за помощь. Слава Украине!

Незарегистрированные пользователи мобильной связи могут подать заявку на переход к Vodafone на специальной страничке сайта компании и подтвердить личность с помощью BankID или ЭЦП.

Перенос номера с 1.12.2021 года происходит по новой схеме — через 1 рабочий день с момента подачи заявки.

Компания предлагает удобный способ получения SIM, eSIM и выбора тарифа. Сейчас можно заказать карту eSIM или физическую карту Vodafone на сайте, получить ее по почте или приобрести в любой другой торговой точке, например, в супермаркетах. После получения карты следует позвонить по бесплатному номеру 0800400400, чтобы завершить перенос номера.

До войны Vodafone заманивал абонентов других операторов к переходу в свою сеть подарочными минутами и гигабайтами.