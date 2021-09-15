



Конкуренція — двигун прогресу, вирішили у Vodafone Україна та запропонували абонентам інших операторів країни подарункові хвилини та гігабайти за перехід у свою мережу. Отже, клієнти, які скористались послугою «Перенесення абонентського номеру» і обрали для переходу мережу Vodafone, до кінця року будуть щомісяця отримувати подарунки.

«З 15 вересня 2021 року щомісяця і до кінця поточного року Vodafone Україна даруватиме 10 ГБ і 1000 хвилин абонентам, які перейшли у мережу Vodafone за допомогою послуги «Перенесення абонентського номеру»» — зазначила прес-служба оператора.

Щоб отримати подарунок, потрібно скористатись послугою «Перенесення абонентського номеру» у період з 15.09 до 31.12.2021. Новий клієнт передплаченої форми обслуговування, який перейшов у мережу Vodafone, отримає 1000 хвилин та 10 ГБ одразу після оплати місячного пакету послуг для клієнтів.

Контрактні клієнти отримають 1000 хвилин 1 числа кожного наступного місяця за умови відсутності блокування, а 10 ГБ на 30 днів – з моменту фактичного підключення кожного місяця при відсутності блокування за номером.

Оператор зазначив, що 1000 подарункових хвилин можна використати для дзвінків на номери всіх операторів в Україні, включаючи міські мережі. 10 подарункових гігабайт діють 30 днів з моменту підключення.

Подати заявку на перехід до мережі Vodafone можна за наступним посиланням.

Зазначимо, що станом на кінець другого кварталу 2021 року абонентська база оператора складає 18,9 млн клієнтів.

Джерело: Vodafone Україна