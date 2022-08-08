Vodafone запустил новую линейку контрактных тарифов мобильной связи

Компания Vodafone Украина анонсировала новые тарифы по контрактному подключению к мобильной связи. Среди преимуществ линейки – возможность оплачивать услуги связи после использования, а также обеспечить повышенный уровень защиты мобильного номера от мошенников.

Новые предложения учитывают новые потребительские привычки – за последние полгода объем использования мобильного интернета среди дата-пользователей контрактной формы обслуживания вырос на 15%. Соответственно, линейка предлагает увеличенные объемы мобильного Интернета – от 15 ГБ до безлимита с возможностью раздачи интернета.

Также новые тарифы соответствуют изменениям спроса на международную связь: в пакеты услуг уже включены от 50 до 750 минут для звонков за границу. Ведь абоненты, которые звонят за границу, сейчас тратят в 2 раза больше минут, чем в начале года.

Стоимость связи в контрактных тарифах стартует от 135 грн в месяц за 20 ГБ и другие услуги связи, включенные в пакет. Vodafone предоставляет всем новым абонентам скидку от 40 до 100 грн на первый месяц пользования новыми тарифами.

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Более подробно ознакомиться с условиями обновленной линейки тарифов и подключиться в выбранный тариф можно на странице тарифов Vodafone для контракта.

Источник: Vodafone