Военно-воздушные силы США успешно испытали THOR – микроволновое оружие, деактивирующее «стаи» БПЛА за считанные секунды

Война в Украине продемонстрировала, что беспилотники могут стать важным инструментом современных боевых действий – не только для разведки или массированных атак, но и как наступательное оружие в длительных военных кампаниях.

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Относительно дешевая цена иранских беспилотников позволяет россиянам запускать их целыми стаями, тем самым истощая силы ПВО. Только в мае россия атаковала Украину тремя сотнями иранских ударных дронов Shahed-136/131 – больше, чем в период с января по апрель (271 дрон). В целом с начала полномасштабного вторжения наши города были атакованы 1020 «шахедами» (по состоянию на 28 мая).

В таких случаях эффективно преодолеть «налеты» БПЛА может оружие направленной энергии – например, технология THOR, использующая высокоэнергетические микроволны, которые распространяются на большие территории и могут быстро обезвредить большое количество вражеских дронов.

THOR не сбивает беспилотники, а работает как лазер – «поджаривая» деликатную электронику и деактивируя ее. Технологию успешно опробовали на учебном полигоне Честнат на авиабазе Кертленд, Нью-Мексико, в приближенных к реальной атаке условиях. Капитан Эрик Пламмер, инженер-испытатель Управления направленной энергетики Научно-исследовательской лаборатории ВВС США, с помощью системы прицеливания с подвесным механизмом успешно отслеживал цели на широких областях неба и нейтрализовал их с помощью высокомощных микроволновых импульсов. Согласно отчету, на то, чтобы обезвредить БПЛА «ушли наносекунды».

THOR встроенный в 6-метровый транспортный контейнер, который может разместиться в C-130 Hercules. Два солдата могут установить систему в течение 3 часов, а ее интерфейс потребует «минимального обучения». Стоимость THOR – $18 млн.

«THOR – очень эффективная система, поскольку она работала почти непрерывно во время боя. Это ранняя демонстрационная версия, но мы сможем ее использовать и сделать еще более эффективной», — сказал капитан Тайлар Хенсон, заместитель руководителя программы THOR.

Источник: AFRL, New Atlas