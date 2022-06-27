Новости

Volkswagen представил концепт флагманского электрического седана VW ID.AERO: батарея 77 кВтч, запас хода 620 км и старт продаж в 2023 году

Volkswagen представил концепт флагманского электрического седана VW ID.AERO: батарея 77 кВтч, запас хода 620 км и старт продаж в 2023 году

Немецкий автопроизводитель Volkswagen Group официально представил шестой по счету электрический концепт из фирменной линейки ID — им стал седан VW ID.AERO (предыдущие модели: ID.3, ID.4, ID.5, ID.6 и ID. Buzz).

Помогаем

Поможем собрать 60 тыс. грн на медикаменты для батальона «Свобода», который воюет на востоке

Поможем собрать 60 тыс. грн на медикаменты для батальона «Свобода», который воюет на востоке

Бренд позиционирует новинку как флагманский среднеразмерный седан (premium mid-size sedan) в прогрессивном стильном аэродинамическом дизайне, рассчитанный на молодую аудиторию. Этот пятиметровый седан не просто выглядит аэродинамично — покатая линия крыши в купе-стиле позволили снизить коэффициент лобового сопротивления до отметки 0,23.

111111

Электромобиль VW ID.AERO построен на платформе MEB и оснащен батареей емкостью 77 кВтч, которая обеспечивает запас хода 620 км (385 миль) по циклу WLTP. Серийное производство и продажи модели стартуют во второй половине 2023 года в Китае и Европе, при этом новинка станет глобальной моделью, то есть будет продаваться в Европе, США и Китае.

Источник: Volkswagen


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить