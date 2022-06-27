Volkswagen представил концепт флагманского электрического седана VW ID.AERO: батарея 77 кВтч, запас хода 620 км и старт продаж в 2023 году

Немецкий автопроизводитель Volkswagen Group официально представил шестой по счету электрический концепт из фирменной линейки ID — им стал седан VW ID.AERO (предыдущие модели: ID.3, ID.4, ID.5, ID.6 и ID. Buzz).

Бренд позиционирует новинку как флагманский среднеразмерный седан (premium mid-size sedan) в прогрессивном стильном аэродинамическом дизайне, рассчитанный на молодую аудиторию. Этот пятиметровый седан не просто выглядит аэродинамично — покатая линия крыши в купе-стиле позволили снизить коэффициент лобового сопротивления до отметки 0,23.

Электромобиль VW ID.AERO построен на платформе MEB и оснащен батареей емкостью 77 кВтч, которая обеспечивает запас хода 620 км (385 миль) по циклу WLTP. Серийное производство и продажи модели стартуют во второй половине 2023 года в Китае и Европе, при этом новинка станет глобальной моделью, то есть будет продаваться в Европе, США и Китае.

Источник: Volkswagen