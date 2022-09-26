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Volkswagen представила концепт Gen.Travel: беспилотный электромобиль для путешествий с встроенной VR-гарнитурой, столом для переговоров и кроватями

Volkswagen представила концепт Gen.Travel: беспилотный электромобиль для путешествий с встроенной VR-гарнитурой, столом для переговоров и кроватями

Компания уверенна, что такой концепт в будущем может стать отличной альтернативой коротким перелетам.

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Туристическая капсула от Volkswagen будет полностью автономной (SAE Level 5), а ее интерьер можно настраивать отдельно для каждой поездки: для рабочих путешествий предусмотрен стол для переговоров, а желающие отдохнуть в пути могут трансформировать сидения в две кровати.

GEN.TRAVEL Design study

Производитель утверждает, что Gen.Travel может конкурировать даже с самыми удобными местами в самолете: динамическое освещение будет поддерживать естественные циклы сна и даже уменьшит укачивание, а встроенная гарнитура дополненной реальности предназначена для развлечения детей.

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GEN.TRAVEL

Volkswagen относит Gen.Travel к категории автомобилей премиум-класса, которые представляют собой что-то среднее между седаном и минивэном. Кабина машины выполнена в виде прозрачного стеклянного «пузыря» и призвана улучшить обзор пейзажей, обезопасить и, по необходимости, изолировать спящих пассажиров.

В зависимости от комплектации концепт-кар может перевозить до четырех человек.

GEN.TRAVEL

Пока, это исключительно исследовательский проект, предназначенный для тестирования беспилотных автомобилей в качестве вариантов «Mobility as a Service». Вряд ли мы когда-то сможем посидеть именно в Gen.Travel, однако это настоящий прототип и его функции Volkswagen может применить в серийном производстве.

Источник: Volkswagen, Engadget


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