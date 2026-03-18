Meta отключает Horizon Worlds на VR-гарнитурах Quest

София Шадрина

Horizon Worlds / Meta

Meta Platforms с 15 июня 2026 года прекратит работу Horizon Worlds на VR-гарнитурах Meta Quest — пользователи потеряют доступ к сервису в виртуальной реальности, а платформа продолжит существовать только в мобильном формате.


Речь идет о социальном VR-пространстве, которое Meta развивала как основу собственного метамира: пользователи могли создавать миры, взаимодействовать через аватары и проводить время в совместных активностях.

После 15 июня возможность создавать, публиковать и обновлять VR-миры будет отключена, как и сам доступ к Horizon Worlds через гарнитуры Quest. В то же время компания оставляет сервис доступным в приложении Meta Horizon на смартфонах.

Представитель Meta подтвердил изменение подхода:


«Мы смещаем фокус Worlds почти полностью на мобильный формат»

Так Horizon Worlds теряет свою основную функцию как VR-платформа и переходит в формат мобильного социального сервиса.

Напомним, что в январе компания закрыла сразу три внутренние VR-студии — Armature, Sanzaru и Twisted Pixel — и сократила инвестиции в создание игр и контента для виртуальной реальности.
Параллельно под сокращение попало подразделение Reality Labs: по разным оценкам, работу потеряли более тысячи сотрудников, то есть около 10% команды.

Еще один показательный шаг — закрытие сервиса Horizon Workrooms, который позиционировался как VR-пространство для работы и встреч. Его полностью отключили в феврале 2026 года вместе с частью бизнес-направлений, связанных с VR.

Кроме того, Meta поставила на паузу расширение своей VR-экосистемы: компания приостановила программу лицензирования Horizon OS для сторонних производителей, которая должна была создать более широкий рынок устройств.

Все это происходит на фоне многолетних расходов на метавселенную — подразделение Reality Labs накопило десятки миллиардов долларов убытков с 2020 года, а сам Horizon Worlds так и не стал массовым продуктом.

В итоге Meta постепенно сворачивает эксперименты с полностью VR-ориентированным метамиром и переориентирует ресурсы на другие направления — прежде всего искусственный интеллект, мобильные сервисы и носимые устройства.

Источник: Bloomberg

