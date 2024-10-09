Volkswagen Tayron — новый внедорожник с широким выбором двигателей и конфигураций с ценой от €45,5 тыс.

Volkswagen представила в Европе новый автомобиль под названием Tayron. Он существует в Китае с 2018 года, а сейчас прокладывает себе путь в европейское портфолио компании. По сути, это семиместная версия Tiguan последнего поколения. Другими словами, он заменяет старый Tiguan Allspace, который продается в Европе.

Новый Volkswagen Tayron расположился в линейке компании между Tiguan и более крупным Touareg. Его можно считать эквивалентом Skoda Kodiaq. Внутри и снаружи дизайн не является чем-то неожиданным, учитывая, что он выглядит очень похожим на растянутый Tiguan. Его длина составляет 4770 мм, что на 231 мм длиннее базового кроссовера. Чтобы разместить третий ряд сидений (хотя он будет выпускаться и в двухрядной модификации), его колёсная база была увеличена на 114 мм — до 2791 мм. Tayron имеет ширину 1852 мм и высоту 1660 мм. Оба параметра немного больше, чем у Tiguan.

Объем багажника за сиденьями колеблется от 345 литров (для версии с третьим рядом) до 885 литров (для двухрядной модели). Сложите второй ряд, и объем подскочит до 2090 литров для двухрядной модели и до 1905 литров для трехрядной конфигурации. Volkswagen Tayron также будет доступен в гибридной версии, но исключительно с двумя рядами сидений. Поскольку батарея занимает определенное место, полезный объем багажника уменьшится до 705 литров с поднятыми задними сиденьями и до 1915 литров после их складывания. Если этого будет мало, автомобиль способен буксировать прицеп весом до 2,5 тонны.

Все версии Tayron оснащаются автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. В случае плагин-гибрида предлагается АКПП с шестью передачами, а для версии с ДВС — с семью передачами. Версии PHEV имеют исключительно передний привод, как и базовые версии с бензиновыми и дизельными двигателями. В начальной комплектации новый кроссовер имеет 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 148 л.с. и крутящим моментом 250 Нм. Этот двигатель дополнен технологией мягкого гибрида и может работать только на двух цилиндрах, чтобы экономить топливо, когда дополнительная мощность не нужна.

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Линейка двигателей также предлагает экономный дизель 2.0 TDI с теми же 148 л.с., но гораздо большим крутящим моментом 360 Нм. Полноприводная версия имеет более мощный двигатель 2.0 TDI, который выдает 201 л.с. и 400 Нм. VW также будет продавать Tayron с парой бензиновых двигателей 2.0 TSI, один из которых имеет 148 л.с. и 320 Нм, а другой 261 л.с. и 400 Нм.

Плагин-гибриды предлагают две версии силовой установки, которые комбинируют бензиновый 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом и электродвигатель. В одном случае обеспечивается мощность 201 л.с., в другом — 268 л.с. PHEV содержит литий-ионную батарею емкостью 19,7 кВтч с поддержкой зарядки постоянным током на 50 кВт. Полного заряда хватает на 100 км пробега. В сочетании с бензобаком Tayron eHybrid может преодолеть примерно 850 км.

В салоне Volkswagen Tayron доступен 15-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, 10,25-дюймовая цифровая панель приборов, традиционные кнопки на руле, но отсутствует дополнительный экран для пассажира.

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Предварительные продажи нового Volkswagen Tayron открываются 10 октября с ценой от €45475. Автомобиль будет предлагаться в конфигурациях в вариантах Life, Elegance и R-Line.