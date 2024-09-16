Volkswagen Transporter впервые будет доступен как электромобиль и плагин-гибрид

Популярный фургон Volkswagen Transporter следующего поколения впервые будет доступен с полностью электрическими и гибридными силовыми агрегатами. Дизельные двигатели также будут доступны в седьмом поколении фіргона.

Новый Transporter также предложит больше пространства, больше полезной нагрузки и увеличенный максимальный вес прицепа, чем его предшественник. Производитель выпустит как фургоны для грузовых перевозок, так и пассажирскую версию в виде микроавтобуса. Некоторые версии будут опционально доступны с высокой крышей и удлиненной колесной базой.

Объем багажного отделения в панельном фургоне Transporter с обычной колесной базой и крышей увеличился более чем на 10% до 5,8 м3. Версии с длинной колесной базой и высокой крышей имеют грузовой объем 9,0 м³. Максимальная полезная нагрузка также увеличилась на 10% и теперь составляет до 1,33 тонны. В то же время Volkswagen увеличила максимальный вес прицепа на 0,3 тонны — до 2,8 тонны (с тормозами, с уклоном 12%).

Новый Volkswagen Transporter будет доступен с 7 силовыми агрегатами: тремя электрическими, одним гибридным и тремя дизельными.

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e-Transporter будет иметь электродвигатели мощностью 136 л.с., 218 л.с. и 286 л.с. Все три двигателя будут дополнены аккумулятором емкостью 64 кВтч. Volkswagen еще не объявила о запасе хода для электрической версии Transporter.

Плагин-гибрид Volkswagen Transporter eHybrid имеет силовую установку, обеспечивающую мощность 323 л.с. Дизельные двигатели имеют мощность 110 л.с., 150 л.с. и 170 л.с. Самый мощный дизельный двигатель сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Для двигателя мощностью 150 л.с. стандартно доступна шестиступенчатая коробка передач, а восьмиступенчатая доступна в виде опции.

Все модели имеют обновлённую кабину, которая предлагает 12-дюймовую полностью цифровую панель приборов и 13-дюймовый центральный сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Она также включает различные розетки USB и 12 В, а также возможность добавить одну или, в случае гибридных и электрических моделей, до трёх розеток 230 В. Беспроводное подключение смартфонов Apple CarPlay и Android Auto доступно в базовой комплектации. Среди прочего упоминаются светодиодные фары, системы поддержки полосы движения и распознавания дорожных знаков.

Volkswagen Transporter следующего поколения будет представлен в начале следующего года.

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Источник: fleetnews