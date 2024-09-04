ВОЗ развенчивает миф: мобильные телефоны не вызывают рак мозга — новое масштабное исследование

Масштабное исследование, которое поддержала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), опровергло распространенное убеждение о канцерогенности радиоволн мобильных телефонов.

Ученые проанализировали более 5000 исследований, опубликованных с 1994 по 2022 год. Они отобрали 63 работы, которые охватывали участников из 22 стран. Результаты показали отсутствие связи между использованием мобильных телефонов и развитием рака мозга, даже при условии длительного пользования устройствами более десяти лет.

Исследование опровергло предположение о влиянии количества звонков или продолжительности разговоров на возникновение онкологических заболеваний. Кроме того, ученые не обнаружили связи с другими видами рака головы и шеи.

Ранее Международное агентство по исследованию рака (IARC) классифицировало радиоволны как «возможно канцерогенные» К этой категории также принадлежат алоэ вера, кофе и работа пожарным — всего более 1000 различных факторов.

Кен Карипидис, ведущий автор исследования и заместитель директора по оценке воздействия на здоровье Австралийского агентства по радиационной защите и ядерной безопасности (ARPANSA), прокомментировал результаты:

«Этот систематический обзор наблюдательных исследований основан на значительно большем наборе данных по сравнению с тем, который рассматривал IARC. Он включает более новые и комплексные исследования, поэтому мы можем более уверенно утверждать, что воздействие радиоволн от беспроводных технологий не угрожает здоровью человека».

Научная группа под руководством Карипидиса продолжает исследование возможной связи между использованием мобильных телефонов и другими видами рака, в частности лейкемией.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Environmental International.

Источник: Engadget, Newatlas