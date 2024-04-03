Люди видят с разной частотой: некоторые различают 60 вспышек в секунду, а у кого-то сливаются уже 35 — исследования

Согласно результатам нового исследования, некоторые люди способны видеть мир с более высокой «частотой кадров», чем другие. Авторы считают, что эта черта может даже дать этим людям преимущество, когда дело доходит до конкурентных игр и спорта, хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить это.

Человеческий глаз позволяет воспринимать свет, преобразуя свет в электрические сигналы с помощью клеток, известных как фоторецепторы. Затем сигналы передаются через зрительный нерв в область мозга, известную как зрительная кора, где преобразуется в изображение. формируется. Частота, с которой этот процесс происходит в течение каждой секунды, известна как временное разрешение.

По результатам исследования, опубликованного в журнале PLOS ONEНекоторые люди видят окружающий мир с более высоким временным разрешением по сравнению с другими людьми. Более того, исследователи считают, что эта способность создавать больше изображений в секунду может дать этим людям преимущество в действиях, требующих высокой скорости, таких как игры.

«Поскольку мы имеем непосредственный доступ только к собственному субъективному опыту, мы можем наивно ожидать, что все другие воспринимают мир так же, как и мы. Такие примеры, как цветовая слепота, показывают, что это не всегда правда, но есть много менее известных способов, по которым восприятие также может меняться. Это исследование характеризует одно из таких различий — в «частоте кадров» наших визуальных систем. Некоторые люди действительно видят мир быстрее других», — говорит доцент кафедры нейробиологии развития Дублинского Тринити-колледжа Кевин Митчелл, который является соавтором статьи.

Во время исследования исследователи попросили группу из 88 добровольцев наблюдать за светодиодным светом через пару очков, которые позволяли свету вспыхивать с разной скоростью. Этот тест, известный как «порог критического слияния мерцания», позволил ученым отслеживать количество вспышек в минуту или частоту, при которой человек больше не мог различить мерцание и наблюдал непрерывный источник света.

Было обнаружено, что порог мерцания значительно отличался среди добровольцев, позволяя некоторым видеть частоту до 60 вспышек в секунду, тогда как другие уже не воспринимали перерывы в свете лишь 35 раз в секунду. Кроме того, было обнаружено, что критический порог мерцания каждого индивида менялся относительно незначительно в течение нескольких сеансов, которые проводились одновременно в последующие дни.

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«Мы еще не знаем, как это изменение визуального временного разрешения может повлиять на нашу повседневную жизнь. Но мы считаем, что индивидуальные различия в скорости восприятия могут стать очевидными в ситуациях высокой скорости, когда нужно найти или отследить быстро движущиеся объекты, например в спортивных соревнованиях с мячом, или в ситуациях, когда визуальные сцены быстро меняются, например в играх», — говорит другой соавтор исследования, кандидат на доктора философии (PhD) Клинтон Гарлем, также из Тринити-колледжа Дублина.

Результаты исследования привели к оживленному обсуждению в сети, действительно ли некоторые геймеры имеют биологическое преимущество в зрении над другими. Исследователи также выражали заинтересованность в дальнейшем изучить это явление.

Источник: IGN