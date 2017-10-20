Возле берегов Шотландии заработала первая в мире плавучая ветряная электростанция Hywind Scotland

В 2015 году правительство Шотландии подписало договор с норвежской компанией Statoil на строительство первой в мире плавучей ветроэлектростанции Hywind Scotland. На этой неделе станцию ввели в эксплуатацию, и она начала делать первые «взносы» в электросеть страны. Партнером Statoi по проекту является Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar).

Станция располагается на расстоянии около 25 км от берега шотландского города Питерхед. Она включает в себя пять ветрогенераторов Hywind мощностью по 6 МВт каждый, которые смогут ежегодно вырабатывать около 135 ГВт·ч электроэнергии. Этих объемов достаточно, чтобы полностью покрыть потребности в электричестве примерно 20 000 домохозяйств.

Каждый ветряк достигает 253 метров в высоту, из которых 78 метров скрыты под поверхностью воды. Масса ветряка (вся конструкция) — 12 тыс. тонн. Диаметр ротора равен 154 м, длина лопастей – 75 м. На месте гигантская конструкция удерживается благодаря множеству массивных якорей, к которым она закреплена тросами. Главное преимущество плавучей электростанции Hywind Scotland заключается в том, что она позволяет использовать воздушные потоки, недоступные для сухопутных собратьев. Эксперты отмечают, что до 80% морских ветровых потоков приходится на участки с глубинами более 60 м.

В следующем году станцию планируют оснастить хранилищем аккумуляторных батарей Batwind емкостью 1 МВт∙ч, чтобы компенсировать неравномерность генерации электроэнергии.

Отметим, что Шотландия и Великобритания прилагают огромные усилия для развития ветроэнергетики. Напомним, именно в Великобритании расположены самые мощные в мире ветряные электрогенераторы, которые эксплуатирует датская компания Dong Energy. В то же время для Шотландии следующим после Hywind Scotland станет проект самой крупной шельфовой ветряной электростанции в Ирландском море. Кроме того, в будущем в Суонси (Уэльс) должны появится первые в мире лагунные электростанции. А Шотландия благодаря подходящим погодным условиям получит первые в мире коммерческие ветроэлектростанции на воздушных змеях.

Источник: Engadget и Statoil