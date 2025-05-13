Возможно, ваш кот психопат? Ученые создали тест, чтобы это выявить

Психологи из Ливерпульского университета в Великобритании разработали анкету, которая должна помочь владельцам кошек узнать, какие психопатические черты могут иметь их домашние питомцы.

Отмечается, что так называемая триархическая модель психопатии определяет уровень смелости, подлости и расторможенности для оценки психопатических проявлений. Обычно соответствующий тест используется в случаях с людьми, однако на этот раз британские психологи решили применить его к котам.

Психолог Ребекка Эванс и ее коллеги разработали анкету для владельцев кошек, пройдя которую, можно получить показатель CAT-Tri+, который определит уровень психопатии вашего кота. По мнению исследователей, это должно облегчить отношения между домашними котами и их владельцами.

По словам авторов анкеты, на ее создание их вдохновили собственные домашние питомцы с интересными различиями в характерах. Кроме этого исследователи стремились определить, как восприятие владельцем кота уровня его психопатии будет влиять на их отношения.

Как отмечает Ребекка Эванс, ее собственный кот Гамбол получил относительно высокие баллы по шкале расторможенности, что характеризует его как шумного, любящего внимание и легко возбудимого. В анкете владельцам необходимо ответить, насколько их кот упорен в исследовании окружающего мира, как животное реагирует на опасность и на других котов, нуждается ли он в постоянном поощрении и насколько хорошо придерживается установленных в доме правил.

Кроме этого изучаются сопутствующие модели поведения, включая внезапные изменения настроения, агрессию к неизвестным людям и реакцию на поглаживание. В каждом случае владельцы кошек могут оценить собственных домашних любимцев по шкале от «не описывает моего кота» до «очень хорошо подходит к описанию моего кота».

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Анкета также включает и другие факторы, измеряющие недружелюбие к людям и другим домашним животным для того, чтобы понять отношения между котом и его владельцем. По результатам 46 вопросов владельцы кошек могут вычислить балл CAT-Tri+ для определения уровня психопатии собственной кошки.

Для создания заключительного варианта анкеты психологи проанализировали отношения между 2 тыс. 42 владельцами домашних котов и их животными. При этом исследователям также удалось выявить некоторые закономерности у добровольцев, которые ответили на вопросы.

«Расторможенность и недружелюбие к домашним животным предполагали более качественные отношения между кошкой и владельцем; подлость и наглость предполагали более низкое качество отношений», — подчеркивают авторы исследования.

Они надеются, что их анкета поможет владельцам кошек лучше их понимать, что позволит сократить количество животных, которые попадают в приюты из-за психологического поведения.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Research in Personality

Источник: ScienceAlert